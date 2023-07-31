人民网北京7月31日电 日前，2023年国家乡村振兴重点帮扶县被帮扶高中语文和英语骨干教师培训班陆续在北京师范大学开班。来自西部十个省区市160个国家乡村振兴重点帮扶县的73名高中语文骨干教师和174名高中英语骨干教师参加培训。

29日，高中英语骨干教师培训班举行开班仪式。教育部教师工作司副司长韩劲红指出，开展教育人才“组团式”帮扶具有解现实之困、谋长远之计、求全局之要的重要意义，是加快建设教育强国的重要举措。希望各位学员提高政治站位，深刻认识培训的重要意义，对标“教育质量明显提升”、“教师队伍能力明显提升”、“学生综合素质明显提升”和“学校管理水平明显提升”这四个“组团式”帮扶县高中工作的阶段性目标任务，有的放矢地开展学习。

“教师培训是强基固本、补短扶弱、提质增效，从根本上提升教育教学水平的一项关键工作。”北京师范大学党委副书记李晓兵表示，北师大将发挥学科优势，通过持续开展教师培训帮扶，为中西部地区培养一批“能战斗、发展好、带不走”的“四有”好老师，以高质量教师带动县域教育高质量发展，持续为乡村振兴注入动力。

中央组织部人才工作局五处处长许晓桃谈到，帮扶工作既要“送进去”，从东部省市和西部本省区市选派校长和教师到被帮扶高中进行帮扶；也要“请出来”，选调被帮扶高中的校领导和骨干教师到师范类大学进行培训。他希望学员们珍惜来之不易的学习机会，用心学习，学以致用，为乡村振兴特别是教育振兴做出应有的贡献。

来自广西壮族自治区河池市凤山县高级中学蒲红玉作为学员代表发言。她表示，教育是乡村振兴的重要支撑，优质的英语教学更是乡村学生走向世界走向未来的重要保障，她号召全体学员发扬奋发有为的精神，以开放的心态接受新知识，学习新本领，努力学习，学以致用，成为各地区县英语教学的引领者。

据介绍，此次培训邀请了北京师范大学、北京教育学院、北京市海淀区教师进修学校专家学者，以及北师大附属实验中学、北师大二附中、北京四中、北京101中学、北京八十中学的多位名师名教授参与授课。培训内容包括红色基地研学、名校参访学习、专家讲授、交流研讨等。（孙竞、实习生郑舒怡）

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