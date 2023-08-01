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用爱点亮孩子心灵

人民网记者 张 烁
2023年08月01日10:58 | 来源：人民网-教育频道
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“雪像鹅毛一般飘落，冬姑娘穿着圣洁的晚礼服飘然而至。”

“我用蓝色画出大海，用金色画出田野，用紫色画出宇宙。”

“小小乌龟真可爱，绿绿铠甲身上穿。小小眼睛真精神，短短小腿爬得快。”

……

“同学们，我为你们的诗情画意和才华点赞！大家都是小诗人，在张静老师的教育引导下，有志向、有梦想，爱学习、爱劳动，懂感恩、懂友善，敢创新、敢奋斗，争当德智体美劳全面发展的好儿童。”前不久，北京市西城区宏庙小学三年级（1）班“诗海拾贝”主题班会上，北京教育科学研究院德育研究中心主任谢春风点评道。

一场生动的主题班会，润物无声滋润着孩子们的心灵，潜移默化引导着孩子们向上向善，这是宏庙小学“德育为先”的一个缩影。

“诗海拾贝”主题班会上，黑板上画着一棵挂满五颜六色“果子”的“智慧树”。每一个“果子”上，都用稚嫩笔迹写着孩子们自己创作的小诗。

“我们不仅学诗品诗，感悟诗人带给我们的美好体验，还结合兴趣爱好做诗写诗，创作出许多原创小诗。”小主持人娓娓道来。

从“春风如贵客，一到便繁华”到“晨起开门雪满山，雪晴云淡日光寒”，从“飞花令”赛诗到校内校外“结诗社”，从合唱《明月几时有》到舞蹈《孩子的天空》，从《火烧赤壁》课本剧到《数字古诗》相声……“小诗人”们出口成章，不但捏彩泥、做面包、练书法等都成了写诗题材，甚至还创作了妙趣横生的数学诗、英语诗。

从诗中，可以学到什么、感悟到什么？

“每一个彩泥作品，都是我发挥想象力的创作，我用诗记录灵感。”

“书法需要持之以恒的努力，我用诗记录坚持。”

“家是每个人心灵的港湾，我用诗记录亲情。”

“学诗、爱诗、品诗、写诗，如同在海边拾贝。我们在诗的海洋里抒发对美好生活的情感、收获无穷的财富。今后，我们会用更美的诗句记录学习生活。”

孩子们叽叽喳喳，说出了自己内心的感受。

“以诗育德，润泽童年。”班会最后，张静用一首诗作结：“愿你用诗，放飞理想启航的小船；愿你用诗，扬起乘风破浪的风帆；愿你用诗，扣好人生第一粒扣子；愿你用诗，迎接光辉灿烂的明天。”

青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。

班会结束后，宏庙小学副校长高巍点评道：“张静老师的班会让师生沉浸在诗歌的海洋中，品味经典、感受美好！学生通过这样的活动，爱上诗歌、喜好文学！经典传承，筑梦未来！”

“在学校‘三心育人’教育理念下，张静老师这节‘诗海拾贝’班会以爱激发学生热情、以诗歌陶冶学生情操，引导学生涵养美好品质、培养积极心态，充分展示了班级的文化风采。”宏庙小学德育主任赵峥分析道，班会气氛热烈、动静结合，孩子们在古诗中领略了祖国的美好河山，培养了民族自豪感。特别是原创小诗展示环节，孩子们的争先恐后让班会气氛达到高潮。孩子们以诗意语言表达所思、所想、所悟，在诗意中陶醉，在诗海中徜徉。

每次见到张静老师，都会被她温暖亲切的笑容感染。

“教师的爱是滴滴甘露，即使枯萎的心灵也能苏醒；教师的爱是融融春风，即使冰冻的感情也会消融。”在三年级（1）班，每个孩子都充满自信，每个孩子都洋溢着蓬勃的朝气。

“在我眼里，没有一个‘差生’，他们都是闪亮着不同优点的好孩子！”张静说，“画画好，我就用整个教室后面黑板给他开‘个人画展’；钢琴好，我就在活动中为他争取表演机会；朗诵好，我就选他当小播音员面向全校广播；哪怕只是擦黑板、捡垃圾，我也让孩子知道，你的努力老师都看在眼里，你真的很棒！”

爱是教育的灵魂。教育是“仁而爱人”的事业，蕴含着老师的呕心沥血、默默奉献。

去年10月，腿部经历了两场大手术的张静老师，重新站上讲台。为了不耽误孩子们的学习，她拄着拐杖，强忍着钻心疼痛，坚持讲好每一堂课，没有落下任何教学工作。

“张老师的腿受伤了，没法上楼，她就在一楼坚持工作。”懂事的孩子们看在眼里，疼在心里，有的“小淘气”好像一下子长大了，课间主动搀扶着老师走路，听讲也格外认真。

如果孩子在成长过程中遇到了困难，张老师总会给予特别的关爱。

“今天怎么没来上学啊？”又一次找理由请假的鹏鹏（化名），接到了张老师的电话。

“我肚子疼……”听到老师的声音，鹏鹏的声音越来越小。

“来找张老师，张老师有秘方，专门治肚子疼。”张静“神秘”地说。

在校门口告别一脸担心的家长，张老师拉着小手冰凉的鹏鹏来到办公室，给他倒了一杯热水。“告诉张老师，心里有没有不高兴的事啊？”暖暖的热水下肚，听着老师温柔的话语，鹏鹏像小刺猬一样“立着”的“刺”放下了，心里的冰渐渐融化。

从那天起，鹏鹏有了一个别人不知道的秘密——他和张老师私下达成“约定”，只要他能好好学习、天天向上，张老师就当他是最好的朋友。

这些年来，数不清有多少个孩子，在张静的班上从胆怯变得自信、从沉默变得开朗、从“不爱上学”变得“爱上上学”。

“看着发生在孩子身上的变化，看到一届届学生茁壮成长、健康成才，我的心中充满了幸福感。”张静笑着说，“教师的职责，不仅是传播知识，还要传递爱心，我愿用爱点燃火把，让每一个孩子都有出彩的机会，充满自信地走好人生之路。”

(责编：郝孟佳、熊旭)

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