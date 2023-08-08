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建设教育强国需要更新教育资源配置观

柯政
2023年08月08日08:54 | 来源：光明日报
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原标题：建设教育强国需要更新教育资源配置观

　　 【专家视角】

　　 习近平总书记在主持中共中央政治局第五次集体学习时强调，从教育大国到教育强国是一个系统性跃升和质变，必须以改革创新为动力。建设教育强国需要更新教育资源配置观，只有如此，教育强国建设才可能获得坚实的资源保障。更新教育资源配置观，大致可从教育观、资源观、配置观三个方面入手。

　　教育是确保国家安全和提升国家竞争力的战略支撑

　　 实现2035年建成教育强国，我们面临的一个重大现实挑战就是资源配置缺口大。据现有数据测算，到2035年我国的GDP再翻一番，教育经费也跟着翻一番，但距离OECD（经济合作与发展组织）成员国2019年的标准依然差4万多亿元。因此，进一步提高教育经费占GDP的比重，是有必要的。

　　 教育是国之大计、党之大计，建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，党和国家对教育高质量发展高度重视，逐步加大教育经费投入是必然的战略选择。需要看到，增加教育投入不止是发展教育事业本身的需要，也是维护国家安全和提升竞争力的需要。为此，我们要对教育的战略重要性有一个全新的认识。

　　 党的二十大报告对教育、科技、人才三位一体进行了新的战略谋划，我们也要据此更新教育观念。有学者在谈及教育观时，只注重研究各级各类教育入学率、生师比、在主要国际排行榜中的排名等指标，却对这些指标背后的重要意义研究不够。比如，人均受教育年限提高，到底对国家经济增长有多大贡献率？

　　 在这方面，我们要结合国际国内环境新变化进行深入研判。比如，美国近来推出了《芯片与科学法案》，拿出1740亿美元用于相关科学研究和人才培养。按照以往经验，这些经费很大一部分最终会通过外包的方式，变为对大学的支持。而且，其中明确划拨360亿美元用于理工科人才培养。应对挑战，我们要更新教育观念：教育关涉国防，教育其实也是国家竞争力，应当给予其更多的政策支持与资源配置，让教育为强国建设作出应有贡献。

　　除了人财物，社会认可和数据信息等资源对教育强国建设也很重要

　　 很多人一谈到教育资源，就想到人财物。实际上，教育资源不仅仅是人财物。很多时候，非人财物的资源对推动教育发展也非常重要。比如，社会认可、数据信息等资源。

　　 例如，各高校积极提升自身水平，争取进入“双一流”建设高校行列，看重的不仅仅是进入“双一流”之后国家多给学校一些人财物资源，还有更高的社会认可度。因此，教育强国建设特别需要关注此类资源的合理配置。比如，我们有不少行业特色高校、国家部委所属院校，按现有的论文、项目、奖项等评价指标，还达不到“双一流”标准，但它们对某些战略行业或重要领域起着实实在在的支撑作用，对强国建设有显而易见的重大贡献。对于这些学校，如果能够赋予它们一定的标志着社会认可的荣誉，对整个国家教育生态改善的牵引作用难以估量，能够起到其他资源所不具备的巨大推动力。

　　 数据信息也是特别重要的一种资源。数据就是生产力，有了数据，国家决策可以更科学，学校、教师和家长的选择就会更加理性。各级政府部门拥有海量数据，但还缺乏共享、使用效率低。建设教育强国，迫切需要改变这种局面。我们可以通过科学配置数据信息，实现对各教育主体发展方向的引导，实现高水平的教育治理，为教育强国建设提供巨大助力。

　　减少限制有利于资源合理配置

　　 一说到配置资源，很多人想到的是“给予”；一说到增加资源配置，就想到争取更多的“给予”。事实上，配置资源不仅仅是“做加法”，也可以在某些环节“做减法”。比如，可以通过合理放宽办学条件标准限制，来应对高等教育资源不足的问题。据测算，2022年我国高等教育学龄人口是4655万人，而2036年高等教育学龄人口预计达到7180万，是现在的1.54倍。如果上调高等教育入学率，那么这个数字还会增加。这意味着如果按照现有的办学标准，国家和地方需要大幅增加资源投入，而这具有很大难度。如果有了“做减法”的配置观，因地制宜地放宽高校办学条件标准限制，解决这个问题可能会变得简单。

　　 其实，办学条件标准与人才培养质量并没有明确的对应关系，且今天设置办学条件标准的历史背景已异于当年，其合理性基础已发生很大变化。办学条件标准一旦放宽，地方和相关行业就有更多的可能性、更高的积极性去举办一些小规模的高质量新型高校，不仅在总量上增加高等教育资源供给，还有助于推进高等教育办学多样化。

　　 再比如，可通过改变教育经费使用限制条件，增加经费使用效益，缓解经费总量不足的问题。造成学校办学经费压力大的原因之一，是相关部门对经费使用有很多不合理限制。因此，未来需要改变资源配置观，调整对高校经费使用的不合理限制，也是一种资源配置方式。笔者曾调研过一些学校和科研团队，他们反映，如果经费使用限制能作合理调整，甚至可以减少30%左右的经费需求。如果这个数据有一定的代表性，这就意味着，很多情况下，减少限制能够起到与增加投入类似的作用。

　　 笔者建议，一是优化经常性经费和专项经费投入比例，进一步扩大学校经费自主使用权。进一步完善各级各类学校生均综合定额测算机制，通过不断提升生均综合定额保障水平，扩大经常性经费占比，全面提升一线教育单位经费自主使用权。二是转变教育经费管理方式，变“事前评审”为实绩导向的“事后评估”。曾有一个比喻形象地说明不当限制给科研、办学带来的困扰：“不仅是打酱油的钱不能买醋，甚至连买山西老醋的钱都不能买镇江陈醋”。可见，过多不当限制会导致大量专项经费难以发挥作用，使得教育经费使用效益大打折扣。

　　 （作者：柯政，系华东师范大学国家教育宏观政策研究院执行院长，上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特聘研究员）

(责编：郝孟佳、李依环)

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