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北京出台18条举措助力高技能人才队伍建设

2023年08月01日09:29 | 来源：科技日报
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记者7月31日从北京市人力资源和社会保障局获悉，北京市人民政府新闻办公室与市人社局、市教委、市经信局、市国资委和市总工会联合召开新闻发布会，发布《关于加强新时代首都高技能人才队伍建设的实施方案》，集中推出18条工作举措，健全高技能人才培养、使用、评价、激励制度，计划到“十四五”期末，实现首都技能人才占就业人员的比例达31%，高技能人才占技能人才的比例达35%。

北京市人社局副局长吴晓军介绍，实施方案围绕高技能人才培养、使用、评价、激励等环节，提出18条工作举措。在培养方面，以市场需求为导向，强化政企社协同、产教训融合，在重大工程项目招投标、评优和资质评估工作中将高技能人才配置状况作为重要考量因素，全面推行企业新型学徒制，实施急需紧缺高技能人才培养工程。

在使用方面，着力激发用人单位内生动力，强化技能贡献激励导向，优化稳才留才引才机制，符合条件的优秀高技能人才可直接办理人才引进。在评价方面，围绕企业需求健全评价机制，建立“八级工”职业技能等级（岗位）序列，推动以技能人员为主体的大型企业全部纳入自主评价机构目录，全面推进社会化职业技能等级认定。

在激励方面，着力破除制约高技能人才发展的瓶颈障碍，加大评选表彰力度，积极推荐高技能人才享受政府特殊津贴，推动实现劳动者个人奋斗与新时代首都发展同频共振。在组织保障方面，合理安排就业补助资金、人才经费、教育经费、行业产业发展经费等各类专项资金，企业要按规定足额提取并使用职工教育经费，60%以上用于一线职工教育和培训，落实企业职工教育经费税前扣除政策。

截至目前，北京市技能人才总量为340万人，占就业人员的比例为30.4%；高技能人才总量为115万人，占技能人才的比例为33.8%。（记者华凌）

(责编：孙竞、郝孟佳)

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