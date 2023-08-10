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推动职业本科招生就业“双丰收”变“长丰收”

2023年08月10日08:38 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】推动职业本科招生就业“双丰收”变“长丰收”

 据媒体报道，南京工业职业技术大学今年新增本科专业7个，由过去的23个增至30个，招生计划达到6297人，比去年增加1100多人；深圳职业技术大学成为今年录取榜上的一匹“黑马”，录取分数力压部分老牌本科院校……今年的招生季，不少职业本科院校增设了新的专业，并且扩大了招生规模和范围。前不久，教育部发布的最新数据显示，2022年我国职业本科招生7.63万人，同比增长84.39%。

不但招生“叫好”，而且就业“叫座”。职业本科展现出“真香”魔力的背后，实则是毕业生喜人的就业情况。据报道，不少优质职业本科院校的学生还未毕业就被用人单位“预定”，有职业技术大学2023届本科生毕业去向落实率高出全省高校平均值近10个百分点。职业本科毕业生整体呈现出技术技能高、综合素质高、就业质量高、社会认可度高等典型特征，在招聘市场上受到普遍青睐。

可以说，我国从2020年开始试点的职业本科教育已“开花结果”，取得了招生就业“双丰收”的阶段成效，展现出旺盛的生命力。这不仅说明我国职业本科教育具有广阔的发展前景，而且对于进一步促进职业本科教育高质量发展具有启示意义。稳步推进职业本科教育，必须提质培优、以质图强。

坚守职业本科教育的类型定位。我国的职业本科有着自身的类型特征，它既不是应用型本科教育的“复制版”，也不是职业教育专科的“加长版”。职业本科人才培养以职业为逻辑起点，直接从具体的实践场景出发，基于实践场域开展理论实践一体化教学、复合能力培养和复杂操作技能训练及技术改进，更加强调解决实践问题的工程技术能力及创新思维的培养，突出技术技能的复合性。具体到我国的职业本科来看，其类型定位的底层逻辑就是要服务国家高质量发展内在要求。它打破了职业教育止步于专科层次的“天花板”，促进了我国由学历型社会向技能型社会转型，为构建现代产业体系提供高质量、高效率的技能供给，实现“人人皆可成才，人人皆尽其才”。

紧密对接国家战略和区域发展需求。当前，我国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期，对高层次技术技能人才需求更为迫切。职业本科必须根植于我国国民经济发展的关键领域、重点行业和战略性新兴产业，聚焦高端产业和产业高端，对接全面推进乡村振兴等国家战略，培养国家急需的创新型技能人才、现场技术人才和卓越工程师。目前，一些院校以所处的地域为依托，推进构建区域产教联合体，提高了办学实践与区域经济社会发展的融合度，实现了院校与产业布局同频共振；在产业发展上，构建行业产教共同体，促进教育链、人才链和产业链、创新链无缝耦合；在人才培养上，通过科教融汇推进院校专业学科发展，实现学校、企业、行业等多主体育人，与区域整体联动、彼此赋能。

创新人才培养模式。优化人才培养方案，以国家职业技能标准为参照系和标尺，根据紧缺型人才、战略性新兴产业和办学特色建设模块化课程体系，灵活优化调整专业和课程，让培养方案与现实岗位需求的人才素养相适配。打造高水平师资队伍和协同创新平台，可聘请具备实际工作经验的专业人士和行业专家作为教师，与企业联合开展技术攻关、产品研发、成果转化、项目孵化和社会服务。一些院校已经尝试改变传统教学模式，联合行业头部企业合作进行教材开发、竞赛创新、实验实训等，将最新技术直接引入课堂，开展真实工作环境下的实践教学和实习实训，培养了学生在生产一线解决复杂问题的能力，实现了教学内容与高阶职业标准对接、教学过程与复杂工作流程对接、学历证书与中高级职业技能等级证书对接，为学生畅通就业“最后一公里”。

我国职业本科取得了丰硕的阶段性办学成果，但对办学规律的探寻、模式的探索、范式的建构当驰而不息、稳步推进。相关部门可加快完善职业本科院校和新增专业的评价体系，建立科学的准入、退出和淘汰机制，并根据办学质量评估结果动态调整专业布点和招生规模，严防出现个别高职院校以升本为目标的异化。试点院校也有必要认真总结经验与不足，强化优势、补齐短板，持续提升育人质量，让招生就业“双丰收”成为“长丰收”。

（作者：张 筠，系四川省中国特色社会主义理论体系研究中心、四川省社会科学院马克思主义学院特约研究员）

(责编：郝孟佳、李依环)

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