人民网北京8月8日电 6日，2023年“我们共同追逐梦想”——京藏青少年拉萨采风交流活动闭营仪式在拉萨市青少年示范性综合实践基地举行，闭营仪式以视频短片的形式回顾了活动的精彩瞬间，京、藏学生代表分享了自己参加活动的收获。

2023年“我们共同追逐梦想”——京藏青少年拉萨采风交流活动。北京市少年宫供图

拉萨市实验小学学生丹娜增说：“本次活动让我们有了与北京学生零距离接触和交流的机会，我了解到北京作为中国的首都，有很多很好玩、很有趣的地方和事情，也更增添了我对北京的好奇和向往之情。我会好好学习，通过努力考上北京的大学，深刻感受首都的魅力。”

“这次活动让我进一步了解了藏族文化，体会到藏族朋友的真城和热情，藏族虔诚的信仰、悠远的文化令我为之叹服。我学习了绘画知识，结识了新朋友，虽然很辛苦，但是受益匪浅，希望西藏的同学们将来有机会也能来首都了解北京的文化。”北京市少年宫学生张家然说。

2023年“我们共同追逐梦想”——京藏青少年拉萨采风交流活动。北京市少年宫供图

闭营仪式上，北京市少年宫实践活动基地揭牌。北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕表示，京藏青少年拉萨采风交流活动正逢其时、意义特别，大家收获了友谊，更懂得了民族团结的重要性；教育合作交流源远流长、持续深入，两地中小学生互相学习、鼓励、帮助，共同留下了无数美好的回忆，两地交流活动的形式不断丰富、内容更加多元，教育合作的广度和深度得到进一步拓宽和延伸；交往交流交融使命在肩、未来可期，我们将以首都优质的教育、文化、科技资源为依托，把教育援藏工作作为首都教育工作的重点任务，坚持输送和培养双轮驱动，以首善标准续写教育援藏新篇章。

2023年“我们共同追逐梦想”——京藏青少年拉萨采风交流活动。北京市少年宫供图

在近一周的时间里，同学们参观了布达拉宫、罗布林卡等著名景点，感受千年古都的厚重历史；孩子们走进藏族家庭，体验浓厚的民族风情，在亲身感受西藏独特魅力的过程中开阔视野，激发思维活力，提高创新能力。活动给孩子们更大的表现空间，使他们在掌握绘画基本规律的同时，充分体现自己的审美意识，寻找自己的艺术表现方式，表达自己的艺术个性，让他们更加热爱生活、热爱艺术。

2023年“我们共同追逐梦想”——京藏青少年拉萨采风交流活动。北京市少年宫供图

据悉，本次活动由北京市少年宫和拉萨市教育局联合主办，拉萨市青少年示范性综合实践基地具体承办。活动旨在进一步巩固和提升北京、拉萨校外教育单位共同开展活动机制，建立多层次、多形式交流合作机制，深入开展交流合作、联谊联心。通过组织北京、拉萨两地青少年共同开展采风交流活动，举办两地美术作品展等形式，充分展示两地青少年风采，加深两地青少年间的友谊，推动两地青少年事业纵深发展，促进民族交往交流交融。（郝孟佳、实习生黄倩）

(责编：李依环、孙竞)