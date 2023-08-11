原标题：万里送医！ 中山大学在新疆喀什再建5个医疗专家工作室

“病人体征稳定，手术过程出血较少，全程顺利……”8月9日，经过五个多小时的努力，刘超完成了他在新疆喀什第一台胰十二指肠切除手术。

对于刚刚从鬼门关走了一遭的63岁患者艾合提·米吉提来说：“他是非常幸运的。如果没有刘超的到来，他的手术必须要转院到千里之外的乌鲁木齐，或错失手术切除肿瘤的最佳时机。”

来自万里之遥的中山大学孙逸仙纪念医院副院长刘超是医院器官移植科学科带头人、胆胰外科专家，他通过在喀什建立自己的专家工作室，将东部地区先进的医疗技术带给了喀什地区各族群众。

胰十二指肠切除术是高水平医院肝胆外科的标志性手术，是肝胆胰外科最复杂的手术之一。在南疆地区，胆道疾病发病率较高，但肝胆疾病诊疗技术相对比较薄弱，尤其是高难度的手术医疗力量非常有限。全程参与了刘超教授这台手术的喀什地区第一人民医院肝胆胰腺外科副主任卡哈尔·吐尔逊说：“这台手术不仅救治了患者，也让我大开眼界。我也要学会这门技术，能帮助到有需要的患者，让他们尽量可以就近诊疗。”

从手术室出来的刘超，换上正装，前往喀什宾馆会议室参加中山大学专家工作站的签约挂牌仪式，作为主角之一，他很高兴自己在专家工作站挂牌之前已经开展了一项医疗帮扶工作。

8月9日下午7时许，包括刘超教授在内的5位中山大学教授在新疆喀什签约挂牌了自己的专家工作站。(黄艳摄)

8月9日下午7时许，包括刘超教授在内的5位中山大学教授在喀什签约挂牌了自己的专家工作站，分别涉及到肝胆胰、脊柱、神经内科、肾病等学科。“这些中山大学的专家们都拥有非常丰富的临床经验和扎实的科研功底以及医院管理经验，是所在医院非常优秀的医生。来到喀什建立工作站，不仅为人民群众提供高质量的医疗服务，还为我们培养培训本地医生，帮助我们建立一支带不走的优秀医生队伍。”新疆喀什地区卫健委党组书记凯塞尔·阿不都吾甫尔说。

刘超告诉记者，工作站设立后，除了为当地患者开展手术外，还将通过示教、邀请学习、派驻团队成员到当地进行手术和带教、远程指导等方式，“力争在三年内教会当地医生做胰十二指肠切除手术，促进团队能力的提升，使这个手术在南疆地区实现常规开展，有需要的老百姓不用再转院。”

新疆喀什第一人民医院党委副书记、院长(援疆)肖非介绍，9日新挂牌成立了4个专家工作站，签约一个客座教授，至此，中山大学在喀什地区第一人民医院总共建设了30个工作室，其中专家工作室23个、客座教授工作室7个。

针对医院提升骨科建设水平的需求，中山大学附属第三医院院长、国家重点研发计划项目首席科学家、骨科专家戎利民教授也建立了专家工作室。有着丰富医院管理经验的他还将担任医院高质量发展指导专家，协助开展喀什地区第一人民医院(国家区域医疗中心)战略规划。

中山大学附属第五医院副院长李中和教授擅长诊断和治疗疑难肾脏病，是南疆地区急需的医疗科室。他这次也签约成立专家工作室，将担任喀什地区第一人民医院的医院管理指导及肾脏病学科带头、指导专家，指导开展终末期肾脏病复杂血管通路手术及介入治疗，协助培养骨干医生，带动提升当地肾内学科建设水平。李中和介绍，工作室将根据南疆地区具体情况，帮助制定慢性肾脏病一化防治方案，尤其是终末期肾病的管理上形成喀什模式；还将通过开展肾脏疾病宣教，帮助当地群众早发现早治疗，防止或延缓肾病的发生和发展。

由于喀什地区神经免疫、神经感染等领域的诊疗基础较为薄弱，中山大学附属第三医院院长助理、罕见病中心主任邱伟教授专家工作室，将着力弥补在这两个领域的短板，帮助提升神经免疫性疾病治疗水平。

此次签约客座教授的中山大学附属第六医院副院长姚麟是全科医学带头人、等级医院评审国家级评审员。他将担任喀什地区第一人民医院的运营管理部指导专家，助力提升医院的运营管理水平，指导医院运营分析(数据决策)、资源配置、流程优化、成本管控及多院区管理等相关工作，培养运营管理骨干人才。

中山大学党委书记陈春声表示，将继续整合优势资源，为健康新疆做出实实在在的努力，让各族群众感受到党和国家的关心。 (王小军 黄艳 卢旖维)

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