杜老师：

“脊梁”一词，有人读jíliang，也有人读jǐliang，还有人读jǐliáng。请问哪种读法比较妥当？谢谢。

河北读者 刘女士

刘女士：

20世纪30年代出版的《国语辞典》中，“脊”字的规范读音是三声jǐ，但同时也指出有二声jí的读法。1957年发表的《普通话异读词审音表初稿（正编）》规定，“脊梁”的“脊”读二声jí，“脊髓”的“脊”读三声jǐ。1985年的《普通话异读词审音表》对“脊”的读音进行了调整，规定“脊”统读三声jǐ，即无论在什么词语中，“脊”都读三声jǐ。此后的工具书，都采用了这一规定。不过，在口语中仍有人把“脊”读为二声jí。因此，有的工具书会提醒读者不要误读，如《新华多功能字典》指出：“脊读jǐ，不读jí。”下面例子中的“脊”都宜读三声jǐ：

（1）他的脊（jǐ）背上背着个双肩包。

（2）这些英雄是民族的脊（jǐ）梁。

（3）脊（jǐ）髓灰质炎是一种急性传染病。

（4）从动物的分类来说，脊（jǐ）椎动物是脊索动物的一个亚门。

（5）捏脊（jǐ）疗法用来治疗小儿的消化不良症状。

（6）山脊（jǐ）指山的高处像兽类的脊梁骨似的高起来的部分。

（7）书脊（jǐ）指书籍被钉住的一边。

（8）屋脊（jǐ）是屋顶中间高起来的部分。

例（1）至（4）中“脊”处于词头位置，（5）至（8）中“脊”处于词尾位置，都读三声jǐ。“脊梁”一词中“脊”读三声，“梁”读二声，读成jǐliáng；也可将“脊梁”读成轻声词，读为jǐliang。另外，“糖醋里脊”中的“里脊”指牛、羊、猪脊柱旁的条状嫩肉。“里脊”是轻声词，读lǐji。

《语言文字报》原主编 杜永道

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