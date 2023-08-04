本报记者 刘艳杰

原标题：青岛：创新方式促进高质量就业

“山东省青岛市市南区这个做法太好了，不仅让我有机会走进名企，现场了解岗位环境、城市氛围，还有机会与企业负责人面对面交流。”毕业于西安交通大学的李洋提起“名企游学”，赞不绝口。“名企游学”是青岛市市南区为破解青年人才“求职难”、用人单位“招才难”采取的一项创新做法。通过组织广大青年人才到企业现场“游学”，搭起“面试现场”，畅通“求职之旅”，更好地为引人才、促就业做好服务。

“我们在筛选企业时，着重参考两个因素，一是企业层次要高，重点选取行业内的头部企业；二是行业分布要广，制造类、科技类、金融类等都有涉及，让不同专业的青年人才都有选择。”市南区公共就业和人才服务中心副主任陈昕介绍。

在选好企业的同时，市南区还专门聘请了35名人才顾问、就业导师，提供“一对一”就业指导。通过“名企游学”，优质企业找到了优秀人才，越来越多的名优企业也愿意加入进来。2023年，市南区“名企游学”入库企业新增15家，初步形成了岗位越多、吸纳人才越多、有效就业越多的良性循环。

不只“名企游学”，“近年来，我们结合青年人才成长规律，出台专门政策，为青年人才的引进、落地、发展提供平台支持，打造了全方位、全链条的服务生态。”市南区委组织部人才科科长宋执政介绍。

青年人才就职时，市南区打造“人才旅社”，为35岁以下、专科学历以上求职青年，提供6天免费住宿；打造173家青年就业见习基地，提供5300余个岗位，还设置每人最高1万元的“金种子”经费补贴。

青年人才入职后，提供最高每月1500元的租房补贴，以及一次性安家费，其中博士20万元、硕士15万元。同时，加强人才住房建设，通过配租配售的形式，解决青年人才安家难题。

青年人才成长期，常态化组织各类创新创业大赛、职业技能大赛，赛事奖金最高10万元；鼓励企业对青年人才“自主荐才”，提供最高10万元的培养经费。

此外，市南区还出台专项管理办法，联合青岛大学等高校标准化打造26家引才聚才工作站，推动校企双向信息深度互推、服务互联；依托中国海洋大学等青年人才集聚单位，建立6处市南区“青年荟活动空间”，为应届毕业生提供一对一就业、面试指导等服务。（记者 刘艳杰）

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