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坚持立德树人、五育并举（师说）

蔡辉森
2023年08月12日23:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　党的二十大报告提出：“坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系，发展素质教育，促进教育公平。”学校要坚持立德树人、五育并举，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，为学生终身发展和幸福成长奠基。

　　以高质量课程体系为载体，推动学生全面发展、个性成长。在高质量课程体系的学习中，学生能够形成对社会的认知、对生命的体验，提升创新能力和核心素养，并收获思想和精神的成长。中学教育要发挥好思政课的关键作用，并着力培养学生创新思维和实践能力，提升学生的人文和科学素养。

　　以高质量体育教育为途径，促进学生身心健康、和谐发展。要树立“健康第一”的理念，结合学校实际和课程改革要求，加强体育课程建设，将体育与健康课程、校本选修课程、校园体育竞赛、业余运动队训练、校外体育锻炼等有机结合，培养学生的运动能力、体育品德和健康行为。要创造丰富的体育运动平台，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。

　　以高质量艺术教育为平台，提高学生审美能力、人文素养。中学推进高质量艺术教育，要树立学科整合理念，完善课程设置，精准定位课程目标。同时，重视校园艺术氛围的营造，积极为学生提供丰富的艺术体验平台，充分发挥艺术陶冶情操的作用。

　　以高质量劳动教育为手段，培育学生劳动精神和实践能力。劳动教育具有树德、增智、强体、育美等独特的综合育人价值。中学教育要重视课堂学科教学和课外劳动实践活动相结合，培养学生的劳动技能，增强学生的劳动意识。要搭建形式多样的劳动锻炼平台，校内校外联动、学校家庭联合，让学生感受劳动的重要意义。

　　以高质量科技教育为抓手，培养拔尖创新人才。拔尖创新人才的许多重要素质，是在基础教育阶段发现和培养起来的。中学教育应积极探索培养拔尖创新后备人才的机制和模式，以学生全面发展和创新精神培养为出发点，改革教学内容和方式，提高人才培养质量，着力造就拔尖创新人才。

　　（作者为福建省福州第一中学校长）

　　《 人民日报 》（ 2023年08月12日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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