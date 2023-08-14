活动现场。主办方供图

人民网北京8月14日电 13日，第32届全国中学生生物学奥林匹克竞赛在北京开幕。本届大赛由中国动物学会、中国植物学会、全国中学生生物学竞赛委员会主办，全国中学生生物学联赛（北京赛区）竞赛委员会、中国人民大学附属中学、北京学校承办，来自全国29个省、市、自治区代表队的555名队员参赛。

据悉，本届大赛为期5天，分理论考试和实验考试两个环节，比赛将产生金、银、铜牌。比赛成绩将作为选拔并组建国家集训队的依据，进入国家集训队的队员在经过培训和进一步选拔后，优胜者将代表中国参加国际生物学奥林匹克竞赛。

中国人民大学党委书记张东刚在致辞中指出，希望各位参赛选手以竞赛为平台，在学习的赛道上奔跑，在科学的赛道上奔跑，在青春的赛道上奔跑，立志投身于生物学的学习、探索和研究，立志为解决世界性重大科学难题贡献中国智慧、提出中国方案、发出中国声音，立志为强国建设、民族复兴贡献青春力量。

中国动物学会理事长、中国科学院院士孟安明谈到，全国中学生生物学竞赛让热爱生物学的学生深入探索生物学的奥秘，掌握科学研究的方法，同时推动基础教育中生物学科的教学研究与实践，促进生物科学后备人才的发现和培养。

“全国中学生生物学竞赛是全国中学生在生物学领域交流切磋的平台和高水平竞技的舞台，希望同学们赛出水平、赛出风格，为未来成为生物科学拔尖创新人才打下坚实基础。”中国人民大学附属中学暨联合学校总校党委书记、中国人民大学附属中学校长、北京学校校长刘小惠表示。（李依环、实习生郑舒怡）

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