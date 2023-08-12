原标题：台湾学生谈实习感受：收获丰硕 期待再相遇

“这里的一切都像台湾家里的感觉。”长达26天时间在福建省漳州市的实习生活，昨天正式结束，来自澎湖的台湾学生陈怡蓁，今天启程回清华大学，准备开启博士四年级的学习。

返回北京之前，她接受中新网记者采访称“很不舍得走，漳州的生活方式，让我产生一种情感归属。”在陈怡蓁看来，漳州和台湾一海之隔，同讲闽南话，文化、饮食、习俗相同，实习期间所见所感所闻，让她切身感受闽台两地同根同源。

8月8日，陈怡蓁体验非遗项目漳浦剪纸。漳州市文旅局供图

据悉，漳州是台胞主要祖籍地、台湾文化重要发祥地和台商投资密集区。台湾现有2300万人口中，祖籍在漳州的约占40%，两地渊源深厚。

在台湾读本科期间，陈怡蓁曾赴浙江大学交流学习2个月。在选择研究生学校时，被北京大学社会学专业录取，后又在清华大学新闻与传播学院攻读博士，研究方向是她喜欢的文化与传播。今年，她在大陆求学、生活即将迈入第八年。

因渴望深度了解闽台人文历史渊源，陈怡蓁报名参加漳州团市委举办的大学生实习“扬帆计划”，7月17日至8月11日期间，在漳州市文旅局宣传交流科实习，协助开展闽南文化传播。

8月8日，陈怡蓁(右)体验漳州非遗布袋木偶戏。漳州市文旅局供图

“我接触了很多漳州非遗，比如布袋木偶戏、芗剧、漳绣、白鹤拳等漳州传统文化，还和同事在具有千年历史的漳州古城逛吃、打卡，体会民众的快乐生活，沉浸式感受漳州，感觉这里是就业、创业、居住的好地方。”陈怡蓁说。

她看到漳州的芗剧后，立马联想到小时候在台湾看过的歌仔戏；看到漳州布袋木偶戏，则联想到了台湾的霹雳布袋戏。“台湾文化和闽南文化有诸多相似，感觉很亲切。”陈怡蓁介绍，众多闽南先人迁居台湾，携带的文化及信仰在台湾传承传播，落地生根。

8月9日，陈怡蓁(右)体验漳州非遗木版年画。漳州市文旅局供图

此次实习成果，陈怡蓁第一时间在微信等社交平台分享，她制作了《你知道漳州非遗有多美吗？》《舌尖上的漳州》《一出芗剧的诞生》《布袋木偶戏》等短视频，还出镜录制《台湾人在漳州》，向民众推荐漳州各种好吃好玩，其视频配乐活泼，卡点明快，获得很好的传播效果。

“你知道吗？其实漳州四果汤对应台湾刨冰、米筛目对应米苔目，还有漳州蚵仔煎、麻糍、菜头粿等台湾也都有。”在品尝漳州传统小吃时，陈怡蓁立刻想到对应的台湾美食，“因为味道和做法高度相似，甚至一碗简简单单的拌面、清汤，我都吃出台湾味。”她说。

实习期间，她还抽空参加漳州市大学生实习“扬帆计划”成长营活动，和来自两岸高校的70位大学生通过游学、研学等方式，参观漳州市城市展示馆、“漳州110”事迹展览馆、片仔癀博物馆，感受漳州发展。陈怡蓁作为台湾学生代表发言，介绍漳州见闻，并鼓励同学们分享感受，共同成长。

“相比于其他初次见面的两岸营员，我算是一个‘老人’，已没有太多拘谨和陌生。”在陈怡蓁看来，两岸青年线下交流并增进了解意义重大，有助开阔视野，收获知识，她期盼未来两岸文化、学术交流多起来，造福两岸同胞。

实习之余，陈怡蓁还喜欢到漳州各地走访，实地感受当地风土人情、名胜古迹、城市规划等。即将离开之际，她称深感漳州景物和民生之美未看够。

总结漳州实习之旅，她称“在‘学中做，做中学”，收获丰硕，感受到闽南人给予的温暖和欢乐，这份感动她将传播下去。(廖珍妹)

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