李明新

原标题：在语文课上活化革命传统教育

在语文教学中继承和弘扬革命文化是广大教师在贯彻落实语文课标当中很关注的问题。在中小学强化革命文化的教育功能，使之成为教育人、激励人、塑造人的重要资源，对于不断引导广大青少年明确人生价值、筑牢理想信念，更好地投身社会主义现代化建设具有重要意义。

语文是落实革命传统教育的重要课程

教育部2021年印发的《革命传统进中小学课程教材指南》指出：革命传统教育以道德与法治（思想政治）、语文、历史三科为主，艺术（音乐、美术等）学科有重点地纳入，其他学科有机渗透。可见，这三科是革命传统教育的重要学科、主要学科。语文是落实革命传统教育的重要课程，在传承和弘扬革命文化中发挥重要作用。

要落实立德树人根本任务，每一位教师首先要明确自己的专业是育人专业，然后才是教语文的老师。近几年，从语文课程建设、语文教育方面，国家推出了许多举措，除《革命传统进中小学课程教材指南》外，新修订的《语文课程标准》里也非常明确地指出，革命文化是课程的三大主题之一，接着，语文统编教材在新课标的指导下进行修订。语文教材加强革命文化教育，直接体现就是增加了相关篇目。革命文化教育在篇目上、分量上、程度上呈现上升趋势。比如低年级有单篇教学，到了中高年级有专门的革命文化单元，而高中专门有选择性必修阶段的“中国革命传统作品研习”任务群、选修阶段的“中国革命传统作品专题研讨”任务群。这说明革命文化具有不可替代的育人价值。

语文跟其他学科相比有自己独特的育人功能，它所具有的工具性和人文性统一的特点以及我们中国传统语文所具有的文以载道的特点，都要求语文教师既要教知识，又要教做人。革命传统教育是新中国语文教育的重要内容。革命文化从一开始就具有鲜明的红色特征。我们党在团结带领人民进行伟大斗争中，孕育形成了独具红色气质的革命文化。语文教师在以统编教材为主要教学凭借的语文课程开发中，思路可以打开，这将有利于教师在落实学习任务群的实践中更好地整合语文资源，组织主题性的语文学习活动。

强化学科教学的育人功能

语文课程的基本特点是工具性与人文性的统一。在语文教学中，要立足这一基本特点，强化学科教学的育人功能。在语文教学中，既要通过理解语言文字体会蕴含的思想感情，又要立足思想感情准确表达的要求来运用语言文字。既要防止只从形式上抓语言文字而忽视语文自身所蕴含的育人价值，又要防止轻视语文本体而只注重思想教育的问题。我们要通过语文课程学好中国语文，讲好中国故事，以革命的情怀感染人，用革命的形象激励人。

第一，创设生动的学习情境，把好情感基调。用生动的学习情境拉近学生与时代的距离、与文本的距离、与人物的距离，使学生能够借助文本与革命英雄人物展开对话，沟通思想，从而走进革命英雄的内心世界。创设生动的学习情境，绝不能简简单单运用教学方法和手段，而要在处理革命文学作品时准确把握情感基调。一定要把学生带入革命文学作品反映的特定年代。这就需要教师通过语言描述、电影视频、音乐背景等多种手段创设生动学习情境。把学生带入革命的年代，让学生通过潜心读文，静静思考，反复揣摩，走进人物的内心世界。

第二，重视朗读作用的发挥，讲求朗读方式。朗读不但可以培养敏锐的语感，而且有利于感受文学作品的意蕴和人物形象，使朗读者和倾听者都沉浸于感情的世界中，从而起到熏陶感染的作用。故事、诗歌、小说等革命文学作品非常适合运用朗读教学手段。教学中朗读手段运用得好，可以激活思维，激发情感，超越对语言的学习。

第三，推敲语言文字的运用，体会表达效果。语文课上的革命传统教育中，形象从语言文字中感受出来，感情从语言文字中体会出来，精神从语言文字中感悟出来。关键性的语言文字往往包蕴着作者语言的智慧，深刻反映着革命者的精神风貌，因此语文课一定要抓住关键的语言文字进行推敲。名家文学作品更是经过推敲的。因此，教师要在组织学生推敲语言文字上下功夫。

第四，精心设计学习任务，深化思想教育。要重视学习情境的创设，特别是革命文化主题单元学习情境的创设要体现教育的真实性与感染性。要设计恰当的学习任务，即相关年段的学生能够完成、愿意完成，既适度又可行。大主题任务要分解成系列的实践活动，体现语文课程的综合性。精心设计语文任务和实践活动，学生才能在充分的实践活动中加深对革命精神、革命情怀、革命形象的体悟，收到好的教育效果。

进一步提高施教能力

要使语文课堂感染人、激励人、教育人，语文教师就必须使自己的专业素养、施教能力足以支撑我们的教育。

要进一步提高教师的思政文化素养。语文教师要走在提高思政文化素养的前列。语文教学涉及历史、政治、文化、哲学等多方面知识，语文教师决不能只读教参，更不能只对某方面文学发生兴趣，而应该广泛涉猎学习。特别是对于革命文化与革命传统教育的相关知识，要主动学，系统学，清晰把握中国革命、建设和改革历史的发展脉络，厚植爱国主义情怀，提高思想政治觉悟。

要进一步提高把握教材与钻研文本的能力。语文教师是凭借文本展开教学的，是凭借语言文字启发教育学生的。因此，把握教材和钻研文本的能力应该是语文教师的专门功夫。首先，语文教师要不断学习学科和课程相关理论，提高驾驭语文课程和教材的专业能力。其次，要提高研读文本的能力，让作品首先感染自己，让作品中的人物形象首先打动自己，带着理解，带着感动，走向课堂，走向学生。最后，要提高现代信息素养，对网上获取的资料进行辨析，以严谨态度查阅资料，使用资料。

要进一步提高教学设计与驾驭课堂的水平。在革命传统教育的教学过程中，要特别处理好方法、手段与教育效果的关系。革命传统教育追求的教育效果是让学生在语文学习中对革命先辈、先烈产生敬仰之情。因此，在教学手段上不能随意、随便，比如即兴表演课本剧就不适合在这类课文的教学中运用，因为这种方法容易破坏庄重、严肃的教育氛围。所以，在图片、影视、音乐、表演、想象等手段、方法的选择上，一定要从教学效果出发。

（作者：李明新，系教育部基础教育教学指导委员会语文专委会主任委员，北京小学校长）

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