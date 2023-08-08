人民网北京8月8日电 7日，由北京第二外国语学院和北京市人民政府外事办公室共同主办的首届“中国式现代化与城市发展”国际学员暑期班暨 2023 年友好城市官员专题研修班（以下简称暑期班）在北京开班，来自28个国家的50余名国际优秀青年人才将通过专题课程和实践考察，见证中国的发展和建设成就，了解真实、立体、全面的中国。

开班仪式上，北京第二外国语学院党委书记常宇介绍，本次暑期班旨在让更多的人了解中国的发展变化，力求为国际学员呈现一个真实的、立体的、多元的中国形象，传达和平的、共享的、发展的中国理念。他表示，希望以暑期班为契机，搭建各国交流沟通的平台，分享不同国家的发展经验和成就，进一步推动各国交流互鉴。

北京市人民政府外事办公室副主任李轶指出，希望各国友人通过实地调研，全方位、多角度了解真实的中国、真实的北京；希望大家加强在城市治理和城市发展方面的交流沟通，介绍各自城市的好做法、好经验，为北京的发展提出意见和建议；希望学员们都能成为各自城市与北京开展友好交流的使者，向世界传递来自北京的友好声音。

教育部国际合作与交流司副司长贾鹏表示，本次暑期班是北京第二外国语学院发挥高校资源优势，服务首都现代化建设，面向国际社会讲好中国故事的有益尝试。各位学员不仅能亲身体验拥有3000多年建城史、870年建都史的北京的独特魅力，也能体验到“未来之城”雄安的发展活力。贾鹏希望，学员们把所见所闻与更多人分享，传播到世界的更多地方，也希望学员们能够帮助推进各国之间的城市发展经验交流互鉴，促进教育领域的国际交流与合作。

开班仪式现场。 学校供图

暑期班学员、南非豪登省经济发展局局长扎内·法顾德在发言中表示，南非是中国在非洲最大的贸易伙伴，也是非洲的关键经济体，豪登省是南非和撒哈拉以南非洲的关键经济体，希望通过本次暑期班，在经济贸易、教育、公共服务、文化交流等方面多学习好经验、好做法。

国际班学员、墨西哥大都会自治大学博士、墨西哥奇瓦瓦自治大学孔子学院学员何研夕分享了她与中国的故事。从2015年初次访问中国，到今夏的暑期班，何研夕表示真实地感受到了中国的发展和变化，切身感受到教育对科技的影响、科技给生活带来的改变。“我希望能更多地了解当代中国，也希望每个国家都能找到自己的繁荣之路。”

据介绍，本次暑期班以“中国式现代化”“城市发展”为主题，通过“专题课程+实践考察”模式，围绕政治、外交、旅游、贸易、文化、税收等关键词设计课程。在为期2周的课程中，学员们除了在课堂学习，还将先后前往北京市城市规划展览馆、北京中轴线、北京12345市民热线中心、故宫、冬奥场馆和华为公司等参访调研，亲身感受中国的蓬勃发展和北京的城市魅力，在实践实感中认识更加真实立体的中国。（郝孟佳、实习生郑舒怡）

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