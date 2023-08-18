李依环 实习生郑舒怡

上海财经大学党委书记许涛带队在江西上饶开展“千村调查”活动。人民网记者 李依环摄

“课堂教给我们的更多是理论知识，只有真正‘迈开腿’，走进乡村一线，深入农田之间，才能真正切实了解农民的需求，以及农业农村发展的需要。”上海财经大学财经研究所的学生熊长江接受人民网记者采访时说。

今年暑假，他与30余名老师、同学组成小队，一起来到江西省上饶市余干县开展“千村调查”活动。他们先后走访余干县三个村庄，通过入户问卷调查、村民访谈等方式展开调研。

据悉，上海财经大学于2008年启动“千村调查”暑期实践活动，16年间累计2万多名学生走进1万多个村庄，调查三农问题，回收有效问卷近17万份，形成千村特色数据库。2023年的实践活动以“数字技术赋能乡村振兴”为主题，1900余名师生深入全国31个省区市1000多个村庄开展调研。

扎实开展走村入户调查

在田间地头的调研中了解最真实的中国

“千村调查”江西上饶分队在余干县上西源村开展入户调查。校方供图

家里有几口人？每年收入有多少？平时会不会网购？在江西省上饶市余干县上西源村村民张世清家里，师生们坐在木板凳上与他轻松交谈，并在访谈表格上实时记录。完成这样一份问卷，通常需要用时40分钟左右。

记者关注到，今年“千村调查”的问卷重点收集农户的收入、消费、就业、数字产品使用等信息。填写问卷之余，学生通过与村民们的交流，对当地的基本情况有了进一步深入了解。

“‘千村调查’是窗口，让我们看见中国农村的日新月异。”上海财经大学社会学系2022级本科生蔡怡多是土生土长的上饶人。开展调查过程中，她谈到，入户调查给了自己深入了解家乡的机会，她很欣喜看到了家乡的飞速发展，也更加全方位了解这片丰饶的土地。

该校金融学院教师闵敏认为，上饶在数字普惠助农发展方面具有鲜明特色，各类数字产业基地的建设取得了不俗的成果，尤其在解决“数据孤岛”问题上具有较好的理论意义。同时，此次“红色之旅”的学习，也让他更加深入理解了“如何为学”的道理。作为一名研究型学者，必须通过调研才能更加深入地了解中国，真正将论文写在祖国大地上。

参加“千村调查”河北保定分队的实践活动后，该校经济学院博士研究生张晨曦说：“实地调研的重要性在于，它是我们获取真知，深入理解问题并寻求解决方案的关键途径。此次实地调研让我们亲身感知中国乡村的发展现状，理解乡村振兴政策及数字化农业赋能的具体实施情况。”

数字经济与农村产业融合

为乡村振兴带来新活力

上海财经大学校长刘元春带领“千村调查”河北保定分队开展实践。校方供图

主播们精心宣介当地生产的“大铺铁锅”，与此同时，手机屏幕上的订单不断被刷新……在河北省高碑店市大铺村的直播基地，该校金融学院2022级学生胡若水第一次实地观看直播带货。

据介绍，铁锅制造是大铺村的传统产业，“大铺铁锅”的物理防粘效果受到市场青睐，电子商务和直播带货也进一步打响了“大铺铁锅”的名号。自2019年起，村域内年均线上销售额达6000万元。

“通过这次经历，我切实感受到了数字经济给传统手工业的发展提供了多么广阔的销售渠道。这也正是我们本次调查‘数字经济助力乡村振兴’这一主题的完美体现。”胡若水说。

在高碑店市泗庄镇一农业科技企业，河北保定分队师生们参观了高效节能日光温室，看到了智能传感控制系统等现代农业高科技元素。

“有了智能温室，在北方寒冷的冬季也能正常生产夏令时的水果，错峰上市为本地创收......”通过种植人员的讲解，在场的学生们感受到数字技术使农业生产更加智能化，从而更好推动农业现代化。

“无论是大铺村抓住电商新机遇发展铁锅产业，还是西垡头村借助首衡新发地农贸平台利用温室种植发家致富，都彰显了数字时代更高效、快捷的致富方式。如今的新农村正是大有可为的广阔天地，正吸引着越来越多的的青年学子在乡村振兴的舞台贡献力量。”该校会计学院2022级学生张天琦感叹道。

“第二课堂”与专业研究结合

以青春担当助力乡村振兴

“千村调查”河北保定分队召开师生座谈会。校方供图

“作为一名农业经济学专业的学生，在调研过程中，我意识到‘畅通土地流转机制’和‘有效帮助农业人口非农就业’是重要的研究课题。”通过此次调研，该校研究生赵文铖获得了论文研究的思路。

上海财经大学党委书记许涛表示，希望通过“千村调查”，同学们能不断拓展研究视野，在高质量完成调研任务的同时，将专业教育与乡村振兴联系起来，主动思考如何从自己所学专业的角度，把研究做得更深入、更扎实。

“参加‘千村调查’活动后，我深刻感受到，我们所做的研究不能悬在半空中，或者只是服务于经济发达的市场，更应该脚踏实地，对于乡村、农业具有参考价值，真正反哺到养育我们的土地上，方能不负学校‘经济匡时’的校训。”张天琦说。

“乡村工作需要青年人的力量。”该校马克思主义学院博士研究生吕小宁表示，在与当地基层干部的交谈中，自己多次听到诸如“希望你们这些有学历、有能力的大学生毕业后能到基层来”等心声。他深感青年责任重大，并表示未来也将脚踏实地，将青春奉献在祖国需要的地方。

“‘千村调查’开展16年来，取得了积极的育人成效，具有重要的实践意义。”上海财经大学校长刘元春谈到，希望同学们开展沉浸式调研，在走千村、访万户过程中，广泛开展劳动教育，强化党性修养和使命担当，真正读懂中国，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(责编：郝孟佳、熊旭)