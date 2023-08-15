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成都工业学院开展暑期“三下乡”社会实践活动

2023年08月15日16:56 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京8月15日电 近日，成都工业学院马克思主义学院求是共进社“筑梦先锋圆梦工程队”赴凉山彝族自治州雷波县莫红乡坪头小学开展了为期10天的暑期“三下乡”社会实践活动。

成都工业学院马克思主义学院学生开展暑期社会实践活动。学校供图

成都工业学院马克思主义学院学生开展暑期社会实践活动。学校供图

活动中，实践团队员们来到莫红乡坪头小学，队员们以彝族特色文化——彝族剪纸、彝族漆器和彝族民歌为主，同时展开丰富多彩的体育、舞蹈、彩绘等特色课堂，面向学生们开展丰富多彩的优秀传统文化传承和普及活动，弘扬中华优秀文化，增强民族凝聚力。

队员们还围绕莫红乡坪头村、觉吉村、悬崖村开展调研，经过多天的实地走访与资料搜集，大家整理并保存了坪头村彝族特色文化，了解当地乡村振兴发展，以及积极宣讲党的二十大精神理论。队员们志愿服务累计时长超650小时，平均每天服务农村未成年人40人，共计400余人，深度访谈当地村民10余人，收集调查问卷200余份，并撰写调研报告1份。

通过本次活动，队员们深入基层体验乡村生活，走进乡村小学教授知识，将中华优秀传统文化和彝族特色文化带入课堂，锻炼了队员们的教学及理论宣讲能力，培养了大家吃苦耐劳的精神。（郝孟佳、实习生荆政嵛）

(责编：李依环、熊旭)

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