人民网北京8月7日电 助力打造主题文旅小镇、进村入户调研乡村电商发展情况、开展美育支教......近日，广州城市理工学院暑期社会实践团在广东省内多个城市开展社会实践活动，师生围绕文旅振兴、电商助农、数字化赋能等方面开展调研，努力以实际行动助力乡村振兴。

在清远市连州市龙坪镇，该校国际商学院实践团以“大东山温泉项目”作为契机，围绕明星产品——朝天西瓜展开“百千万工程”项目调研和方案设计，拟在朝天村以“西瓜”为主题，打造一个能吸引游客、产生经济效益的主题文旅小镇。据悉，国际商学院对清远市连州市龙坪镇结对的“百千万工程”项目，将提供1-3年的服务与指导，后续调研团将优化项目方案，与龙坪镇保持密切联系。

作为第十八届“挑战杯”广东省特等奖落地项目，该校管理学院“E起兴农”实践团前往广州市增城区、从化区多个村镇开展“以电商之能，赋乡村之兴”为主题的暑期“三下乡”社会实践活动。实践团与当地政府、团工委、社工、农户等不同群体开展不同话题的访谈，走访直播售卖龙眼的农户，了解增城区、从化区等地区的农村电商发展情况。

发展乡村美育，是振兴乡村文化的重要举措。该校外国语学院实践团在广州市花都区秀全街九潭村流书社党群服务红色驿站，开展为期15天的美育支教，为当地适龄儿童提供美育义务支教活动，教授孩子们画画、书法、手工等课程。

在广州市花都区赤泥镇，该校建筑学院“‘卫’你守护”实践团来到竹洞村、瑞岭村、石坑村专题调研乡村卫生间适老化需求，了解乡村振兴“厕所革命”建设情况，助力改善农村人居环境。实践团结合学科专业知识，使用激光探测仪、无人机等测绘设备，对竹洞村祠堂进行了数字化记录，记录其历史信息和特征，了解乡村文化历史与建筑现况。（李依环、实习生黄倩）

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