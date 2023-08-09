人民网北京8月9日电 “通过参与‘千村调查’实践，我们希望同学在‘为谁而学’的问题上有一个更清晰的答案，在田间地头的调研中了解最真实的中国，持续厚植家国情怀，将个人发展融入国家发展，始终与祖国同行。”近日，上海财经大学党委书记许涛接受人民网记者采访时表示。

走进田间地头参加劳动，参观当地红色纪念馆，入村入户开展问卷调查，举行“千村调查”师生座谈会......今年暑假，上海财经大学组织开展2023年“千村调查”活动，1900余名师生深入全国31个省市自治区1000多个村庄进行调研。活动以“数字技术赋能乡村振兴”为主题，旨在将校园“小课堂”与乡村“大课堂”贯通，促进师生为乡村振兴建新功。

上海财经大学校长刘元春今年带队到河北保定开展“千村调查”活动。他走进农家院落，倾听农户讲述，辅助学生提问，并寄语同学们要开展“沉浸式”调研，在走千村访万户过程中，广泛开展劳动教育，强化党性修养和使命担当，真正读懂中国，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。（李依环、张勃欣、实习生郑舒怡）