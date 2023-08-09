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组图：上海财经大学1900余名师生暑期开展“千村调查”活动

2023年08月09日13:40 | 来源：人民网-教育频道
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上海财经大学调研师生在江西省上饶市余干县瑞洪镇蔬菜基地开展劳动。校方供图
上海财经大学调研师生在江西省上饶市余干县瑞洪镇蔬菜基地开展劳动。校方供图
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人民网北京8月9日电 “通过参与‘千村调查’实践，我们希望同学在‘为谁而学’的问题上有一个更清晰的答案，在田间地头的调研中了解最真实的中国，持续厚植家国情怀，将个人发展融入国家发展，始终与祖国同行。”近日，上海财经大学党委书记许涛接受人民网记者采访时表示。

走进田间地头参加劳动，参观当地红色纪念馆，入村入户开展问卷调查，举行“千村调查”师生座谈会......今年暑假，上海财经大学组织开展2023年“千村调查”活动，1900余名师生深入全国31个省市自治区1000多个村庄进行调研。活动以“数字技术赋能乡村振兴”为主题，旨在将校园“小课堂”与乡村“大课堂”贯通，促进师生为乡村振兴建新功。

上海财经大学校长刘元春今年带队到河北保定开展“千村调查”活动。他走进农家院落，倾听农户讲述，辅助学生提问，并寄语同学们要开展“沉浸式”调研，在走千村访万户过程中，广泛开展劳动教育，强化党性修养和使命担当，真正读懂中国，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。（李依环、张勃欣、实习生郑舒怡）

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