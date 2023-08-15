人民网沈阳8月15日电 （记者孙竞、王斯文）今天，以“传承红色基因 探寻振兴脉动”为主题的2023年首都大学生记者团集体采访实践活动在辽宁沈阳启动。20余名来自北京大学、清华大学、中国人民大学等在京高校的大学生组成采访团，将在沈阳、长春两地进行参观学习，探访蕴含在城市中的文化资源、人文精神和红色故事，感受东北特色城市创新发展与乡村振兴的鲜活面貌。

启动仪式现场。

上午9时，“沈水之阳 我心向往”——首都大学生记者团沈阳行活动出征仪式在沈阳抗美援朝烈士陵园举办。大学生记者团向烈士纪念碑敬献花篮，并在纪念碑前庄严宣誓。

“希望同学们弘扬首都大学生记者团的优良传统，多观察多感悟，多记录多总结，创作出专业生动的新闻作品。” 北京教育新闻宣传学会副理事长兼秘书长王宇在致辞中表示，此次活动旨在让大学生们通过亲历红色寻根之旅、产业发展之旅、创新文化之旅，深度感受东北城市发展的故事。

“沈阳是英雄之城、奋斗之城、希望之城。”共青团沈阳市委副书记孙涛表示，近年来，沈阳市全力推进青年发展型城市建设，促进“城市对青年更友好、青年在城市更有为”，为广大青年提供施展才华的广阔舞台，期待更多的青年人才了解沈阳、选择沈阳、扎根沈阳、圆梦沈阳。

大学生记者团参观沈阳抗美援朝烈士陵园展厅。

来自北京大学的王静宇同学说：“沈阳是一座有温度的英雄城市。在这里能够感受到蓬勃向上的力量。”在杨根思烈士墓，来自中国人民大学的蒋涵妮同学深深鞠了一躬，将手中的菊花放到烈士墓前。“我们今天的幸福生活来自这些‘年轻人’的付出，我们在这里更能体会到什么叫责任、什么叫担当。”

据悉，本次活动由北京市委教育工委主办，人民网+客户端与北京教育新闻宣传学会承办，共青团沈阳市委员会、中共沈阳市委网信办、共青团长春市委员会等作为支持单位。未来的几天，记者团将从红色历史血脉、雄厚工业底蕴、产业融合发展、青年城市打造、美丽乡村建设等方面进行寻访报道，以青年的视角和语言讲好新时代东北振兴故事。

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