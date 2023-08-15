原标题：语文教育：从学科教学走向学科育人

编者按：观看红色影视剧，参观革命传统教育基地……革命传统教育，成为暑假作业和暑期实践的重要一环。语文学科，是落实革命传统教育的重要课程，在传承和弘扬革命文化中发挥着不可替代的作用。新时代，如何通过育人方式的转变，让语文课堂教学更生动、更立体、更鲜活，同时从课堂拓展到课外，从校园走入生活，教师们正在探索。

日前，在第三届中国语文教育高端论坛暨革命文化教育与语文教学研讨会上，专家学者共同探讨如何在义务教育课程标准的指导下加强革命文化教育。

1.创设情境，拉近学生与文本的距离、与人物的距离

红灯记、智取威虎山、平原作战、奇袭白虎团……提起这些，都是老一辈耳熟能详的革命故事，问问现在的孩子，可能印象并不深刻。

“我对班内的学生进行了学习前测，发现有45%的孩子在阅读革命红色作品时，能够感受人物的品质，表达崇敬之情，但是还达不到运用讲述评析等方式交流情感体验，认识生命价值等要求。”昆明市盘龙区盘龙小学语文教师王巍在讲授统编版小学语文六年级上册第二单元时做了一个小调查后发现，由于学生所处的年代与课文的时代背景较远，产生了认知的隔阂和情感的疏离，因此学生在理解上就会出现困难。

阅读革命红色作品，如何拉近学生与时代背景的距离、与文本的距离、与人物的距离？这是更多语文教师思考的问题。

在讲授《荷花淀》时，北京师范大学第二附属中学语文教师姚文引导学生在情节梳理后分角色朗读剧本，通过开展剧组论坛，为《荷花淀》写推荐语，撰写主题征文。课堂通过剧本朗读与剧组论坛的方式，聚焦用诗意的笔触描写战争的创作意图，综合多种评价方式，让学生在主动参与的过程中走进红色经典，理解革命文化的精神内涵。

“创设性运用戏剧元素设置任务情境，在真实情境下，驱动学生发现美、欣赏美，进而理解美、传承美，理解革命文化的精神内涵，为培养语文学科核心素养提供了借鉴。”辽宁教育学院高中语文教研员，教育部基础教育教学指导委员会语文专委会委员杜德林听完课后表示。

面对不同学段的教学，王巍的做法是：拓展更多的学习资源，补充音视频资料，开展主题实践活动，来帮助学生重建革命岁月，体会革命精神。“革命题材类教学最大的难点就是让学生走心，让革命精神深入骨髓，因此光靠课文内容的感知解读是远远不够的。”王巍体会。

“围绕革命主题的学习内容，我们有这样的目标定位：一是梳理革命历程，二是理解革命精神；三是挖掘审美价值；四是探寻当代意义。教学者应致力于保障教学行为能明确落实革命传统主题内容，将各学段目标要求转化为具体的典型实践活动和学生的关键行为表现。”北京师范大学文学院研究员、国家中小学（含中职）语文教材建设重点研究基地副主任吴欣歆表示。

东莞市教育局教研室副主任兼小学语文教研员，教育部基础教育教学指导委员会语文专委会委员严考全认为，善于创设情境，使学生能够借助文本与革命英雄人物展开对话沟通思想，让学生更容易走进人物内心世界。

王巍在单元的学习中创设了丰富的学习情景，在纪念日里，学校组织六年级的学生开启一次重温革命岁月，铭记历史声音的红色之旅。在做长征诗文的诵读者活动中，设计了三个小活动：绘制路线图，让学生感受在短短不到一年的时间里，红军长征的路途就达两万五千里之远；筹备照片展，直观的学习情境就能够使学生身临其境，从而更真切地感受到红军长征的艰难；举办诵读会，学生在读中评、读中悟、读中思、读中长，领悟乐观向上、壮志凌云的长征精神。

“学生有了兴趣不代表就能够真正读得有效。学生有了好的阅读心态，是不是能读出真正的内涵，让他确实有更大的收获？我想，老师一定要在这个时候抓住指导的契机，让学生越读越有味，越读越会读。如此就不仅仅是读书，更是一种深受教育和熏陶的过程。”西安市教育科学研究院副院长，教育部基础教育教学指导委员会语文专委会委员贾玲表示，应从关注阅读的过程到关注阅读的评价，通过评价促进阅读的深入迈进。每一位语文人肩上有义不容辞的职责，应牢牢树立课程育人的理念。在老师心中，教语文不是简单的知识传授，读书也不是为了多读几本书，而是通过这样的渠道、内容、方法、途径去感染人、教育人、培根育魂。

2.激活文本，打通历史时空与现实生活的通道

每到4月，福建省龙岩市实验小学就开展寻找闽西英雄的活动。“孩子们在寻找闽西籍英雄过程当中，惊喜地发现自己和父母祖辈有了共同的话题。”龙岩市实验小学教育集团党委书记、特级教师陈莹玉分享带领学生们在闽西红色资源这本“大书”的“字里行间”，自主寻英雄、识英雄、说英雄的案例。

“挖掘闽西红色记忆和红色文化，寻找身边的闽西革命英雄，打通了历史与现实的通道，真实的历史事件、人物形象与学生的生活相融合，唤起了学生内心的情感，增强了对英雄人物的崇敬，让他们意识到，英雄并不遥远，也许就是同村里的人，也许还是自己的祖辈。”陈莹玉介绍。

除了在语文教材革命传统文化课文的“字里行间”品英雄之外，学校还会在多彩革命传统教育实践活动的“字里行间”学英雄。由学到用，依托节日、红色资源，激活文本，打通了历史时空与现实生活的通道。立足现实，将文本与实际巧妙联系，充分发掘并利用教学资源，唤醒了学生内心的情感，增强了他们对英雄的崇敬。

北京师范大学榆林实验学校，从国家课程和学校特色两个维度进行革命文化教育：整合主题单元，落实第一课堂主渠道，对接德育夯实第二课堂，落实研学课程强化第三课堂。“三个课堂互为补充，整体推进革命文化进教材、进课堂、进学生头脑，同学们从课内走向课外，革命文化也走进了校园，形成了学生主体与革命文化互动的良好氛围。”北京师范大学榆林实验学校校长周益平认为，这样可以逐渐达成综合育人、课程育人、文化育人的教学目标，培养学生的家国情怀。

依据教育部颁布的《革命传统进中小学课程教材指南》，革命传统教育进课堂，体现出“全面、循序、融入”的基本原则与“知行合一”的总体目标。思考语文学科如何融入革命传统教育，吴欣歆认为，需要关注载体形式和实施路径，开展主题阅读。要特别关注统编教材不同学段中出现的关于同一个话题的相应内容，建立主题阅读的系统关联；整本书阅读，包括红色经典重读和设计红色经典校本阅读书单两个方面；综合实践活动，开展单元整体教学、跨学科教学等综合实践活动，在开展活动的过程当中，要把握革命精神的培养、学生情感体验的强化以及对当代价值的探寻。

吴欣歆表示，语文课程中的革命传统教育未来的发展，需要做到规范化、连续性、特色化。规范化，严格落实文件，包括国家教育部颁发的《革命传统进中小学课程教材指南》等；连续性，从小学到高中需要具备整体的进阶、发展过程；特色化，推进国家课程校本化的实施，在规范化的基础上做连续性的探索，最终实现特色化的革命传统教育，这是我们共同的追求。

（记者 靳晓燕）

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