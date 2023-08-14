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四川壤塘：这所小学不再“满高原找学生”

2023年08月14日09:19 | 来源：中国新闻网
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原标题：四川壤塘：这所小学不再“满高原找学生”

　　中新社阿坝8月13日电 题：四川壤塘：这所小学不再“满高原找学生”

　　作者 单鹏 安源

　　“长大之后我想回来当一名老师，因为这里的学校我觉得特别好，我也想当一名跟这里老师一样好的老师。”12岁的德斯洁是四川阿坝州壤塘县寄宿制小学五年级学生，成绩在年级名列前茅，尤其喜爱数学。谈及未来，她希望帮助更多牧区孩子感受数学的魅力。

　　2017年8月，壤塘县寄宿制小学在杜柯河的环抱中拔地而起。壤塘县拿出县城黄金地段，投入1.3亿元(人民币，下同)修建了这所小学。同年9月，壤塘县11个乡镇4年级至6年级学生前来求学、生活。

　　图为四川阿坝州壤塘县寄宿制小学(无人机拍摄)。　中新社记者 安源 摄

　　5年前，二间拉姆把女儿德斯洁送来读书。“希望女儿有出息，有能力帮助他人。”二间拉姆说，她家在壤塘县吾伊乡松德村，丈夫在外打工，她在家种地养牛，照顾读幼儿园的儿子。

　　壤塘县位于青藏高原东部、大渡河上游，属半农半牧区，常住人口约4.5万人。壤塘县于1958年建县，曾经长期是国家级贫困县。经过持续不懈努力打赢了脱贫攻坚战，2020年2月壤塘退出贫困县序列。为彻底摆脱贫困“基因”，近年来壤塘不遗余力加码教育，教育占民生投入超20%，适龄儿童入学率达98.6%。

　　“做梦都没想过有这么好的学校。家长主动把孩子送来读书，我们不再满高原找学生。”时至今日，该校校长色准依然感慨万分。

　　如今，该校6个年级有近2900名学生一边住校，一边读书。这种模式整合了教育资源，提升了办学条件，又解决了接送难题。

　　5月17日，四川阿坝州壤塘县寄宿制学校的学生在操场跳绳。　中新社记者 安源 摄

　　据了解，该校绝大多数学生家长是农牧民，没有条件每天跋涉数十公里接送孩子上下学。孩子在校住宿，他们才能放心地外出劳作。而教育改变命运，也成为他们愈发清晰的共识。

　　假期来临前，记者曾到该校探访。教学楼、篮球场、足球场、学生食堂和公寓，都是醒目的彩虹颜色。绕过一个巨大的雏鹰塑像进入教学楼，琅琅书声从教室传出。楼梯和走廊的墙上，挂满了书法、素描、唐卡等学生习作。抱着篮球飞奔而过的学生们，笑脸纯真，热情地与记者打招呼。

　　音乐老师出身的色准校长告诉记者，上世纪八十年代，壤塘县城关小学(壤塘县寄宿制小学前身)只有一台经常坏的脚踏风琴。而现在，每间音乐教室都配有一架钢琴。

　　记者看到，每间教室都配有智慧黑板，黑板中间区域是一块电子屏幕。它是学生们观察外部世界的窗户——老师在课堂上展示航天、大海等高原上看不到的新鲜事物。

　　5月18日，四川阿坝州壤塘县寄宿制学校学生在科学课做实验。　中新社记者 安源 摄

　　除了开设藏文、语文、数学、科学等课程，学校还注重开发学生的艺术和体育天赋。学期间，学生每周四下午根据兴趣参加少年宫活动，有藏文书法、汉文书法、藏羌戏曲、民族舞、篮球等30余个项目可供选择。舞蹈老师康青措在学校指导舞蹈班已两年多，发掘了不少适合跳舞的好苗子。她鼓励孩子们不要放弃舞蹈，努力把爱好变成今后的职业。

　　5月18日，四川阿坝州壤塘县寄宿制学校学生参加舞蹈班。　中新社记者 安源 摄

　　随着适龄儿童人数一再增长，壤塘计划再建一所小学。壤塘县委书记、壤塘县人民政府县长王甲向记者展示了施工效果图。建学校需投入2亿元，这对每年财政收入仅2900多万元的壤塘是不小的压力，但王甲认为，教育终将决定壤塘未来的出路。

(责编：郝孟佳、李依环)

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