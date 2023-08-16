8月15日，首都大学生记者团来到沈飞航空博览园参观，并对游客进行采访。在参观采访中，体会罗阳精神，感悟拼搏奋斗精神。

以拼搏奋斗为内核的罗阳精神，是一代代中国航空人拼搏奉献、团结奋斗的缩影。沈飞航空博览园博览园是全国爱国主义教育示范基地，国防科技工业军工文化教育基地。在这里，罗阳精神在一架架飞机中具象化，也在一个又一个的游客中传递。

我们在参观过程中，发现这里有很多中小学生：他们有的因为兴趣，沉浸式地进行探究；有的是为了完成学校布置的作业或旅游。但却在参观完一架架飞机、看到了祖国航空由弱转强的变化之后，都感到无比激动和震撼。这就是沈飞航空博览园设立的文化教育意义，将航空知识、航空人精神传承下去。

采访过程中，来自合肥工业大学的王老师说：“我上午参观了审判日本战犯法庭旧址陈列馆，下午来到沈飞航空博览园。从历史到现在，感触很深刻。”

在出馆的休息区，我们采访到沈阳当地的一位铁路局退休干部——丁延年老先生。他对中国航空事业，尤其是中国歼击机发展史，见解颇深。为此，他特意来到沈飞航空博览园参观。提到改革开放后中国航空事业迅速发展，丁先生的眼中隐隐闪现泪花。他有一些“航空迷”老朋友，但是他更希望与年轻人探讨航空知识，让青年人了解中国航空。

在与丁先生的交谈过程中，他不仅提到了沈飞的歼击机发展史，还谈到沈阳的发展史。往小处说，他在上世纪50年代只能吃小麦麸充饥，现在人们不仅追求吃饱还要“吃精”；从大处看，以前的沈阳只有一座桥，现在有了长青桥、富民桥、浑河桥等纵横全市。从沈飞歼击机的不断更新换代，到沈阳这座城市的不断发展，都离不开一代代沈阳人民携手拼搏奉献，将奋斗精神代代相传。（文/北京师范大学高逢点）

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