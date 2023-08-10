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推动主题教育走深走实

中国科技馆在“双减”中做好科学教育加法

2023年08月10日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：中国科技馆在“双减”中做好科学教育加法

“齐心奋进新时代 科技放飞梦想——科技馆里的思政课”近日在中国科技馆举行。当晚，400余名北京中小学生代表齐聚中国科技馆西大厅，聆听杨利伟和英雄航天员叶光富讲述他们追梦航天的故事。

这是中国科技馆作为“中国空间站科创体验基地”，继成功举办两次“天宫课堂”后打造的又一品牌活动，是深入推进主题教育的一个生动缩影。

记者从中国科技馆了解到，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，该馆深入贯彻落实习近平总书记关于科学教育的重要指示批示精神，坚持在教育“双减”中做好科学教育加法，把引领现代科技馆体系高质量发展与深入推进主题教育有机结合、统筹谋划，凝聚强大科普合力。

中国科技馆有关负责人介绍道，该馆将强化思想引领摆在主题教育首位，启动面向中小学生的“科学家故事众创空间”，充分发挥“科学家精神教育基地”平台资源优势，精心打造“科技馆里的思政课”“科学家故事戏剧社”“Z世代天团秀”“逐梦采风团”等品牌活动。“航天员签名墙”首次在中国科技馆对外展示，英雄航天员聂海胜开讲首场“科技馆里的思政课”。

与此同时，在中国科技馆引领下，现代科技馆体系掀起弘扬科学家精神热潮。黑龙江省科技馆举办“礼赞科学家”主题联动科普活动暨“百馆千场万人科学家精神宣讲”展演活动,江西省科技馆启动“科学家故事众创空间”江西省试点工作，以省级科技馆为结点的体系网格越织越密。“红领巾讲解员特色团”面向全国青少年宣讲266场，助力科学家精神进校园，引导青少年始终心系祖国、树立崇高理想。

“奋进科普新征程”全国科技馆联合行动自3月启动以来，已开展“美丽中国”“筑梦航天”“礼赞科学家”“新时代科学少年”“未来科学节”5期主题联动科普活动和2期行业交流，开展各类活动2048次，服务公众近千万人次。

此外，聚焦满足教育“双减”需求，中国科技馆多举措推动馆校合作实践走向深入。该馆积极探索以科技馆场馆资源服务“双减”工作模式，与100家中小学签约共建“馆校结合基地校”，组织开展“科技馆里的科学课”等进校园科普活动，面向全国广大青少年、科学教师及科技志愿者等征集科学教育资源7000余项，发动493所学校参与科技馆体系主题联动，为中小学校提供高质量科普服务，推动学校社会协同育人机制创新。

同时，该馆瞄准强国建设的现代化人才支撑，坚持以学促行、知行合一，聚力开展创新大赛、教师培训，把学习成效转化为办好具有中国特色的科学教育生动实践。该馆成功举办第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛，组织32个赛区、3.6万支队伍、近8万名学生参赛，培养考察学生综合运用多学科知识解决问题的能力，培育选拔具备科学家潜质的青少年群体，为更多基层公众提供体验科学、创新创造的机会。

为了进一步提升教师科学素质，中国科技馆实施“馆校合作中小学教师科学教育实践能力提升”项目，牵头联合山东、内蒙古、吉林3家省级科技馆，以及日照、绍兴2家市级科技馆，围绕项目式课程开发和科学实践活动设计，为来自全国各省市1000余名中小学科学教师及科技辅导员提供高质量培训，为科学教育高质量发展贡献科技馆体系智慧和力量。

（记者 操秀英）

(责编：郝孟佳、李依环)

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