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让学生独立思考，我有小妙招

2023年08月18日09:49 | 来源：光明日报
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原标题：让学生独立思考，我有小妙招

离开生活了16年的北京来到炎热的深圳，我这个北方人格外不适应，哪怕短短十分钟走去教室的路程，也会气喘吁吁、挥汗如雨。不过只要站到讲台上，我就能感受到充沛的能量，发自内心地喜欢教书育人这个职业，也会觉得很幸运能够加入深圳大学高等研究院。这里不单有自由开放、交叉共融的学术氛围，也有类似清华大学“基础科学班”的拔尖创新培养理念。

学院一向重视本科生的选拔培养。在这里，老师们需要使用中英文双语教学，更需要注重课程间的延续和互补，从而让学生无论在前沿科研还是交叉应用上都有深入的理解。

基于拔尖创新培养的理念，我在备课的时候最多思考的，是如何在枯燥的理论中设置开放问题——空气球和氢气球谁更容易瘪下去？炒菜放盐早到底影响了什么？互动式的讨论能很好地锻炼学生的科研思维，也能加深他们对理论知识的理解。

让学生学会独立思考、爱上思考，是培养创新创业人才的必经途径。为此，我的小妙招是和学生打赌，看到新的文献、有意思的研究方法，就猜测在我们的体系中可能有什么样的预期结果，以及为什么做这种猜测。这样可以激励学生们养成分析问题、通过思考计算预期实验结果的能力。

此外，学院也会提供很多创新实习的机会，乐于实践的学生可以利用课余时间加入课题组。本科生加入我的课题组也会有独立的课题，明确负责解决某个问题。学以致用，从思考和实践中发掘解决问题的成就感，便能激发学生创新创业的原动力。

教书育人，言传身教，始于心、践于行。上学时，老师告诉我在大学应该养成独立思考的能力。从教后，我尽可能地为学生撑起一片天，提供平台、提供资源，希望他们也能实现自己的人生理想，找到自己真正热爱并擅长的事情。（党文婷、严圣禾采访整理）

(责编：李依环、郝孟佳)

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