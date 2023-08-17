8月16日，首都大学生记者团前往沈阳市沈北新区蒲雅青年友好书房和辉山英才社区参观。通过了解校社合作的社区管理模式，走访沈北新区打造的青年友好型社区，记者团成员深刻感受到沈阳与青年人才的“双向奔赴”。

近年来，为吸引优秀青年人才，沈阳推出一系列优化青年发展的普惠政策、产业项目、活动载体和改革举措，让城市对青年更友好、青年在城市更有为。作为全国青年发展型县域试点之一，沈阳市沈北新区是高校、高新技术企业、国家及省市重点实验室和工程技术中心的聚集地。依托优质资源，沈北新区积极打造青年友好型街区，让城市与青年的链接更加紧密。

记者团首先来到蒲雅社区党群服务中心参观了解蒲雅社区的城市书房、社区食堂和基层治理情况。蒲雅青年友好书房地处沈北大学城，与辽宁大学校园隔街相望，社区充分发挥高校资源优势，链接辽宁大学和沈阳师范大学等高校，通过校社合作带动社区教育和经济发展。

记者团在蒲雅社区采访。华北电力大学 闫杨摄

据蒲雅社区书记关丹阳介绍，社区成员50%以上是18-40岁的青壮年，附近高校会以团支部为单位派学生担任大学生助理网格员协助社区发展，辽大附小的老师作为师资力量辅导居民，青年学子进社区已成为附近高校常态化的实践活动。关丹阳提到，蒲雅社区与学校成立高校社区之家，为青年创造安心学习的氛围和舒适的生活条件，以青年需求为导向，吸引优秀青年进社区，进一步发挥学校在地方经济和社会发展中的积极作用。据区团委相关负责人介绍，目前，沈北新区已有13所高校与16个社区开展校社合作模式。

随后，记者团来到沈北辉山英才社区，社区秉持“沈北对青年更友好，青年在沈北更有为“的理念，打造新一代综合大型青年人才社区，为人才资源提供有力支撑和保障。

记者团在辉山英才社区采访。北京外国语大学 许青摄

辉山英才社区样板间。北京外国语大学 许青摄

社区项目运营负责人介绍，项目遵循“政府引导、国企运营、市场化管理”的模式，总投资3.6亿元，为45岁以下人才提供智享生产、静享生态、乐享生活的宜居环境和品质服务。社区以青年社交需求为导向，规划了办公区、健身区、共享厨房等八大共享体验空间。符合租住条件的应届本科毕业生和在沈北就业的硕士生和博士生能够享受每月数百元的房租补贴。截至8月16日上午，已有400人签约入驻人才社区。（文/北京外国语大学 许青）

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