8月16日，2023年首都大学生记者团集体采访实践活动的全体师生参观了沈阳锡伯龙地创意农业产业园——“稻梦空间”。《满江红》《精卫填海》《奔向星辰大海》等巨型稻田画勾勒出乡村振兴的壮美画卷。（文/中国政法大学李承锦）

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