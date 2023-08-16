8月15日，首都大学生记者团沈阳行活动出征仪式在沈阳抗美援朝烈士陵园举办。启动仪式结束后，记者团参观了沈阳抗美援朝烈士陵园。
烈士纪念广场呈不封闭的圆形，寓意回归、团圆，象征和平、胜利。首都大学生记者团，在这里重温英雄事迹，致敬“最可爱的人”，感受伟大抗美援朝精神，跨越时空、历久弥新。（文/华北电力大学闫杨）
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