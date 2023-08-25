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教育部党组部署做好秋季开学安全准备工作

2023年08月25日17:28 | 来源：教育部网站
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原标题：教育部党组部署做好秋季开学安全准备工作

　　8月23日，教育部党组书记、部长怀进鹏主持召开党组会，研究部分汛期受灾省份学校灾后恢复重建工作，部署做好秋季开学安全准备工作。

　　怀进鹏指出，受汛情影响，部分受灾省份学校不同程度受损，校园建筑安全、燃气用电、消防和实验室安全、校园食品安全等均存在较大风险隐患，家庭受灾学生心理健康等问题也不容忽视。当前正值秋季开学返校高峰，要进一步强化时时放心不下的责任意识，督促各地各校全面排查整治各类安全隐患，全力保障秋季学期正常开学、安全开学。

　　怀进鹏强调，要慎终如始做好灾后恢复重建各项工作，稳慎做好受灾师生安置慰问、补偿救助等工作。受灾地区教育行政部门要建立学校灾后重建工作台账，全面摸清学校受损情况，加快推进校舍场地安全鉴定、修复加固和设备维修、卫生环境监测和防疫等工作。确实在开学前不能完成灾后重建的，要立足实际采取临时转移就学等举措，全力保障正常开学。各地各校要一体推进防汛救灾和校园安全治理，健全校园安全常规检查机制，持续深入排查整治风险隐患，有效防范原发、诱发性自然灾害和次生安全风险。

　　怀进鹏强调，要充分发挥思政课育人主渠道作用，用好《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课统编教材。要精心组织开学典礼、开学第一课等教育活动，科学谋划新生入学教育和安全教育。要办好第39个教师节庆祝活动，充分展现广大教师立德树人、自信自强的精神风貌，大力营造全党全社会尊师重教的良好氛围。

(责编：李依环、孙竞)

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