人民网长沙8月20日电 （记者崔競文）近日，高等职业院校治理现代化交流研讨会暨高等职业教育治理体系建设发展联盟 2023 年会在湖南长沙召开。会上发布了56所2023全国高职院校治理现代化特色案例院校名单，案例也将在《中国高职院校治理现代化报告2023》中正式刊发。

研讨会上，部分专家围绕高等职业院校治理现代化这一主题做主旨发言并进行交流研讨。

国家教育行政学院学术委员会主任邢晖从职业教育发展演变历史、改革开放以来我国职业教育政策法规发展轨迹、职业教育多元多层协同共治框架、职业教育治理新格局等方面对党和国家法律政策引导职业教育治理不断前行的情况进行了深入阐释。她强调：“完善职业院校治理体系、提升治理能力任重道远，其核心是职业院校制度建设，重点是治理运行机制，难点是人的治理能力。”高职院校需进一步加强学校发展规划与制度建设，实现高职院校的“治”“制”之变。

高等职业教育治理体系建设发展联盟理事长、北京财贸学院党委副书记、院长杨宜在主旨报告中表示，目前，联盟已初步构建了高职院校治理现代化评价指标体系评价指标体系框架，其中包括高职院校治理理念现代化、治理体系现代化和治理能力现代化3个一级指标、12个二级指标与32项主要观测内容。以后将继续加强实证研究，检验修正指标体系，持续研究跟踪，不断进行经验共享，不断完善中国高职院校治理现代化评价指标体系。

本次会议是2023第七届中国（长沙）国际职业教育大会的平行会场。会议期间，高等职业教育治理体系建设发展联盟也迎来了17个新成员单位。

据了解，联盟成立于2020年11月，由北京财贸职业学院牵头发起并担任理事长单位。目前有成员单位160余家。联盟成立两年多来，每年定期组织召开会议，征集治理典型案例。2022年北京财贸职业学院联合联盟相关院校，出版了我国高职教育领域首个治理现代化报告《中国高职院校治理现代化报告（2022）》。

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