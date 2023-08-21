人民网北京8月21日电 （记者孙竞）日前，以“教育转型与数据治理”为主题的2023全球智慧教育大会在京举办。来自海内外教育界、科技界、企业界的专家学者和一线教师，共同探讨教育数字化转型的战略与推进路径，分享智慧教育新理论、新技术、新观点、新成果。

教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任陈杰在致辞中指出，作为数字时代的教育新形态，智慧教育是推进公平包容的优质教育、让全民享有终身学习机会的必然选择。人工智能技术、教育数字化转型方兴未艾，数据治理已成为必须高度关注与解决的课题。

陈杰提出三点倡议，一是加强政策对话，携手推动教育变革。中国愿意与各国政府、国际组织合作搭建政策对话与交流平台，深入交流智慧教育的新理念、新战略，以及规划、标准、数据治理、安全伦理等政策问题，共同探索发展智慧教育的科学路径与有效政策。二是加强资源共享，共同促进公平包容。按照共商共建共享原则，构建服务全民终身学习的教育数字化资源公共服务平台，共同推动更多国家更多人参与优质教育资源开发，让智慧教育惠及所有人。三是加强能力建设合作，携手推动教学变革。进一步扩大教师智慧教育能力建设国际合作，帮助教师把握智慧教育核心要义，掌握数字化教学关键技能，同时为国家间教师交流教学改革经验、开展协作教育研究与课程开发搭建平台、拓展渠道。

北京师范大学校长马骏介绍，北师大近年来积极实施教育数字化战略示范工程，落实“互联网+教育”改革创新行动计划，大力实施强师工程，助推全民共享数字化发展的成果。他建议，要不断推动基础研究原始创新、智能技术生态升级，有效服务教育现代化；强化师范院校间的信息共通、资源共享，通过优势互补共同改善教师教育生态，推动教育优质均衡发展；采取更多行动，促进不同的学习者在广泛的数字空间里增进认知和理解，培养思维和技能，学会交流与合作，成为面向未来的真正可用之才。

中国工程院院士赵沁平指出，教育转型需要借助科技手段，数据治理则是其中至关重要的一环。智能时代的学习者期待一种更为灵活、泛在和网络化的智慧学习环境，以虚实结合的方式实现合作式、探究式的“真实的”学习。他认为，当前正从虚拟现实1.0跨越到2.0，虚拟现实将在沉浸感、交互性、构想性基础上，增加智能化、互通性和演变性等特征。虚实融合的“泛联网”的连接对象将扩展到物理对象的数字孪生、人的化身和数字原生对象，为实现人类在物理世界与数字世界共享生存并自由穿梭开辟希望之路。未来虚拟现实2.0将融入新一代学习环境，更好地帮助学习者轻松、投入和有效地学习。

大会开幕式上，互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心技术委员会主任、北京师范大学陈丽教授发布了“‘互联网+教育’基本理论创新成果”。大会期间还举办了数据治理与认知发展论坛、生成式人工智能与教育的未来论坛、教育数字化战略与政策规划论坛等16场主题论坛。

据悉，本次大会由北京师范大学和联合国教科文组织教育信息技术研究所联合主办，北京师范大学智慧学习研究院、教育学部、心理学部、中国教育与社会发展研究院、互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心联合承办。

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