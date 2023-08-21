梁玉玺

原标题：【光明论坛】培养担当民族复兴大任的时代新人

培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调，要坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，着力加强社会主义核心价值观教育，引导学生树立坚定的理想信念，永远听党话、跟党走，矢志奉献国家和人民。习近平总书记的重要论述，为如何培养担当民族复兴重任的时代新人提供了根本遵循。

为党育人、为国育才是教育者的职责使命。落实立德树人根本任务，高校要全面贯彻党的教育方针，坚定不移用党的创新理论铸魂育人，引导大学生树立正确的世界观、人生观、价值观，坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心，做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

引领学生树立坚定理想信念。坚定的理想信念，始终是我们党战胜一切艰难险阻的强大精神支柱和力量源泉。大学生是青年人才的主力军和生力军，是国家的未来和民族的希望，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。在学生成长关键的“拔节孕穗期”，高校担负着学生思想引领的重要任务，要上好思政课，帮助青年学生扣好人生的“第一粒扣子”。让学生知道“因何”而学，牢固树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，勇担时代之责；明确“如何”去做，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践，努力在青春的赛道上跑出最好成绩。在具体实践中，可深化“一站式”学生社区沉浸的育人模式，引领学生品读经典、畅聊时事，引导广大青年学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的真理魅力和实践伟力，让党的创新理论启迪思想、在心中生根发芽，为“强国一代”培根铸魂。打造链接有力的联动育人共同体，将学校思政小课堂与校外社会大课堂紧密结合、高效贯通，课内课外、校内校外、线上线下集合推动“大思政课”建设，提高思想政治教育的亲和力和针对性，让学生爱听爱学、听懂学会，在理论性和实践性相统一的思政课中感受信仰的感召、方向的指引、前进的力量和必胜的信心。

帮助学生始终站稳人民立场。“前进道路上，无论是风高浪急还是惊涛骇浪，人民永远是我们最坚实的依托、最强大的底气。”党的二十大报告将“坚持以人民为中心的发展思想”作为我们前进道路上必须牢牢把握的重大原则之一。我们党始终坚持以人民为中心的价值追求和执政为民的责任担当，始终坚持人民至上这一根本价值取向。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、紧紧依靠人民、不断造福人民、牢牢植根人民，始终把人民放在心中最高位置，新时代的伟大成就是党和人民一道拼出来、干出来、奋斗出来的。我们要帮助学生深刻理解人民立场是中国共产党的根本政治立场，是马克思主义政党区别于其他政党的显著标志；让大学生牢牢树立起人民至上的价值观念，明白“相信谁、为了谁、依靠谁”，在价值选择中站稳脚跟。广大青年只有把个人的“小我”融入祖国和人民的“大我”之中，永葆与人民同呼吸、共命运、心连心的朴素情感，才能更好实现人生价值，在无比广阔的新时代舞台上施展才干。

培养学生持续发扬创新精神。强国之路重在创新，人才是创新的源泉。大学生是富有活力、最具创造性的群体，有学识、有理想、有抱负，是人才力量的源头活水、科技创新的生力军。作为教育、科技、人才事业的重要结合点，新征程上，高校须着眼“抓好后继有人这个根本大计”，遵循思想政治工作规律，遵循教书育人规律，遵循学生成长规律，培育创新文化，弘扬科学家精神，涵养优良学风，营造创新氛围，培养学生把个人理想追求融入民族复兴伟大征程，为全面建设社会主义现代化国家贡献智慧和力量。更好担负起时代赋予青年人的创新使命，要注重培养他们的创新意识、创新情怀、创新能力，鼓励他们敢想敢为，以“初生牛犊不怕虎”的锐气和冲劲，不畏艰险、迎难而上，不断释放创新潜能和创造活力，在火热的青春中放飞人生梦想，在拼搏的青春中成就事业华章。

（作者：梁玉玺，系沈阳师范大学党委宣传部副研究员）

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