今天上午，清华大学正式迎来 2023 级本科新生入学报到，3800余名“三字班”新生抵达清华园，开启崭新的人生旅程。

清华大学 2023 级本科新生入学报到现场。校方供图

记者在现场看到，此前被媒体广泛关注的中国首个单板滑雪冬奥冠军苏翊鸣也来到学校报到。在报到现场，同学们纷纷与苏翊鸣合影。

在去年的北京冬奥会上，当时刚满18岁的苏翊鸣一鸣惊人，夺得单板滑雪男子坡面障碍技巧银牌以及大跳台金牌，成为中国首个单板滑雪冬奥冠军。今年，他作为国际级运动健将，入选国家体育总局《2023年优秀运动员本科保送推荐名单》，被保送推荐至清华大学。

记者了解到，入学后的苏翊鸣将进入清华大学新雅书院学习。该书院在入学时不分专业，进入书院后首先接受以数理和人文为核心的特色通识教育，一年后学生可依据个人志趣自由选择清华各专业方向接受专业教育。

苏翊鸣接受媒体采访。清华大学供图

谈到为何选择新雅书院，苏翊鸣表示，因为不设限，可以在大一时选择自己感兴趣的东西，有更多的选择，同时也需要更多的时间去了解自己，找到更好的方式，让比赛和学业平衡。“这很符合我的性格特征，我喜欢尝试新鲜的事物，触碰未知的领域。”苏翊鸣说。

今年6月，被保送至清华大学后，苏翊鸣在微博发文称，“两年前许下的关于18岁的三个愿望，今天终于全部实现了！”进入清华后，苏翊鸣又站在了新的起点。

谈及下一步的方向，苏翊鸣说，自己还有很多很大的目标，但目前最好奇的是，到底多久才能把清华转一遍。“接下来就是要管理好自己的时间，去学习自己感兴趣的课程，而最大的梦想就是参加2026年的米兰冬奥会，取得好的成绩，为国争光。”

苏翊鸣接受媒体采访。荆政嵛摄

谈到未来的学习，苏翊鸣表示：“刚刚已经看过了都有哪些课程，有非常多的课是我很感兴趣、甚至让我惊讶的，我很想去体验这些课程。过去几年，因为比赛和训练的原因，很多时候我都是在上网课。接下来我也希望有时间在学校浓厚的学习氛围中，和大家一起享受课程和学习。”

苏翊鸣透露，在现场已经认识了许多清华大学滑雪社团的朋友，希望能有更多人去尝试滑雪。“清华滑雪社团的同学可以来找我玩，我可以教大家滑雪，也期待同学们带我体验我没做过、不擅长的事情。”（孙竞、实习生荆政嵛）

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