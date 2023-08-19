人民网北京8月19日电 （记者郝孟佳）2023年各族青少年民族体育主题交流（北京）夏令营活动暨朝阳区铸牢中华民族共同体意识教育实践基地体验活动18日在京举办，来自内蒙古、新疆、吉林及北京等四地的带队老师和营员代表挥舞营旗，共同启动了本次夏令营。

夏令营活动启动。北京市民族团结进步促进中心供图

北京市民族宗教事务委员会党组成员、副主任丁希松在致辞中表示，本次夏令营旨在全面贯彻落实国家民委等部门共同实施的各族青少年交流计划，深化民族团结进步教育，进一步增强中华民族自豪感和向心力。

丁希松对营员们提出三点希望：一是要发现民族体育之美。用心感悟中华民族体育文化的魅力和民族团结盛会氛围，汲取民族团结进步力量；二是要倾听民族团结之音。把亲历的民族团结进步故事、营地小伙伴们的美好祝福和真挚情感带回家乡，让民族团结的种子播撒向祖国的四面八方。三是要传承时代精神之魂。从爱国主义参观学习中获得启迪，不断增强做中国人的志气、骨气、底气，立志把祖国建设得更加美好，争做新时代的好少年。

据了解，本次夏令营由北京市民族宗教事务委员会、北京市援疆和田指挥部、吉林省民族事务委员会、内蒙古自治区锡林郭勒盟民族事务委员会共同主办，北京市民族团结进步促进中心、北京市朝阳区委统战部、北京市延庆区民族宗教侨务办公室承办。夏令营围绕“民族体育欢乐行 同心筑梦向未来”主题，将组织开展参观学习类、主题教育类、互动交流类等丰富多彩的活动。期间，恰逢北京市第十一届民族传统体育运动会召开，130名各族青少年将参加开幕式、观看部分赛事，部分营员还将组成特邀代表团参加运动会开幕式入场展示。此外，营员们还将有机会与奥运冠军近距离交流。

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