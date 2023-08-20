本报记者 丁雅诵

近日，兰州大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训班在江西井冈山举办，通过集中学习，聚焦事业发展的重点难点，探讨如何提高履职尽责能力和水平。

主题教育开展以来，兰州大学党委坚决贯彻落实党中央部署，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

“要从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取奋发进取的智慧和力量，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，在西北办好一流大学，为教育强国建设贡献力量。”兰州大学党委书记马小洁说。

深学细悟，凝心铸魂——

校党委将校领导班子读书班和中层读书班一体部署，坚持原原本本学、逐字逐句悟；围绕9个专题，开展为期一周的集中学习研讨，谈体会、理思路、立目标、明举措，切实把理论学习成效转化为推动学校事业高质量发展的具体举措。

同时，学校全体党员通过开展靶向式学习研讨，提高政治意识，掌握立场观点方法，助力学校发展。

紧密结合中心工作，学校充分发挥“双带头人”的示范引领作用和教师党员的先锋模范作用。校无机化学教工党支部将党建与业务深度融合，解决稀土科技发展瓶颈问题，推动稀土科研和产业快速发展。

大兴调研，走深走实——

基层党组织政治功能和组织功能作用发挥不充分；学科建设小而散、多而弱；人才队伍结构不平衡；基础条件保障存在短板……校领导班子深入调研、系统梳理形成问题清单，以11个整改整治问题、1项专项整治任务明确学校下一步工作重点。

坚持问题导向和目标导向，校党委将集中调研和日常调研结合起来，形成校级层面38条、中层单位层面514条整改措施。

优化“一站式”学生社区建设、新增自习座位、加快教职工公寓修缮工作、校区间开通定制公交……为解决师生的急难愁盼，学校从能够马上改的事情做起，办好一批暖心事、贴心事。

聚焦教育改革发展，校领导带队走访酒泉卫星发射中心等，深入对接校企产教学研融合情况；学校草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室赴杂交水稻全国重点实验室调研，就全国重点实验室的使命任务、战略定位及运行管理机制等深入交流。

聚焦毕业生就业，校院两级广泛开展“访企拓岗”调研，实地走访用人单位200余家，开拓岗位1200余个。

真抓实干，创建一流——

党员、干部将高涨的学习、工作热情转化为攻坚克难、干事创业的强大动力。学校草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室入选首批20家标杆全国重点实验室；稀有同位素前沿科学中心、量子理论及应用基础教育部重点实验室等重大科研平台获批立项……一批科研成果逐步显现。

6月，新时代振兴中西部高等教育工作会暨教育强国战略咨询会在兰州召开。“中西部高校要做到资源共享、平台共建、成果共享，以促进区域高质量发展为出发点和落脚点，走出一条立足中西部、扎根中西部、服务中西部的特色发展之路。”兰州大学校长严纯华说。

《 人民日报 》（ 2023年08月20日 04 版）

(责编：李依环、郝孟佳)