人民网北京8月23日电 （记者孙竞）8月18日至22日，由教育部高等教育司指导、中国高等教育学会主办的第三届全国高校教师教学创新大赛全国现场赛在浙江大学举办。

经过激烈角逐，72名教师（团队）获一等奖、166名教师（团队）获二等奖、227名教师（团队）获三等奖。

中国高等教育学会会长杜玉波指出，全国高校教师教学创新大赛已成为广大高校教师更新教育理念、掌握现代教学方法、提高育人实践能力的重要赛事平台。要充分发挥大赛在提高教师队伍素质中的示范引领作用，为教师成长成才建好通道，加快建设一支高素质专业化教师队伍，推动形成比学赶超的生动局面。

浙江大学党委书记任少波表示，本次大赛营造了“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”的良好氛围，为教师展示教学成果、提升教学水平搭建了交流平台，为高校助推教学创新、检验教学成果提供了难得的机遇。希望广大教师以赛为机、以赛促教，将大赛中所得所悟带回学校、带到课堂、带给学生，真正让大赛成为推进教学创新发展的强大动力源。

教育部高等教育司副司长武世兴说，本次大赛中一批优秀教师脱颖而出，既生动展示了近年来高教战线重视教学、崇尚教学的良好风尚，也必将在更大范围引领带动广大教师钻研教学、创新教学、潜心育人。

据介绍，本届大赛于2022年10月正式启动。全国32个赛区1194所高校的83224名教师参加校赛，23088名教师参加省赛，覆盖全部学科门类。相比第二届规模，校赛增长37%，省赛增长25%。465个教师（团队）进入全国赛网络评审，239个教师（团队）进入全国赛现场评审。

记者了解到，第四届大赛将在“天府之国”成都举办，由电子科技大学承办。

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