开幕式现场。北京工商大学供图

人民网北京8月25日电 今天，2023中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛专项赛在北京工商大学良乡主校区开幕。来自西安交通大学、西北工业大学、北京工业大学、北京邮电大学、北京航空航天大学等全国近200所高校的2500余名师生现场参加大赛。

“机器人时代在21世纪已经来临，机器人已进入‘海陆空’，融入人类社会，成为万能伙伴，正在改变人类的生产方式、生活方式和思维方式。”中国自动化学会副秘书长、机器人竞赛与培训部主任李实表示，希望参赛选手发扬“团结、创新、拼搏”的科学精神，用激情和思考应对挑战，互相学习交流，收获累累硕果。

北京市房山区政府高精尖产业专班负责人二级巡视员李爱军在致辞中指出，此次机器人大赛的举办，能够集中展示众多大学在机器人领域的一系列尖端研究成果。希望通过大赛的良好平台，积极促进技术交流与合作，促成更多科技成果转化落地，产生相关产业的带动效应和聚集效应，推动房山区人工智能领域产业结构优化。

北京工商大学党委书记黄先开表示，作为北京市重点建设的高水平研究型大学，北京工商大学现有18个一级学科，5个一级学科博士点。在第4轮“全国普通高校大学生机器人竞赛指数”评估中，北京工商大学首次被评为A级。此次学校获批中国机器人大赛赛事基地，为学校实践教学、学科竞赛与科学研究的有机融合，学科建设水平再上新台阶带来了新的机遇。

青少年学生现场观看比赛。北京工商大学供图

据悉，本届大赛由中国自动化学会主办，中国自动化学会机器人竞赛与培训部、中国自动化学会机器人竞赛工作委员会、北京工商大学承办。大赛自1999 年启动，已在北京、上海、重庆等城市连续举办24届，由20多位自动化领域院士、知名专家组成，旨在通过组织机器人比赛、展览展示、技术研讨、产业交流，培养学生的理论应用能力和工程实践能力，为我国的机器人事业培养更多的优秀人才，为全球机器人及人工智能领域发展贡献力量。（李依环、王瑜、张扬）

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