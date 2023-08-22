2023京津冀蓝皮书信息发布会现场。校方供图

人民网北京8月22日电 日前，2023京津冀蓝皮书信息发布会在首都经济贸易大学召开。会上，《京津冀蓝皮书：京津冀发展报告（2023）》（以下简称《报告》）发布。

据悉，《报告》基于对国际科技创新中心内涵、基本特征和主要功能的分析，在理论层面探讨了国际科技创新中心建设对京津冀协同发展的影响机制，在实践层面分析了北京国际科技创新中心建设面临的主要问题及其在助力京津冀协同发展中亟须突破的关键问题。

首都经济贸易大学校长吴卫星表示，首经贸愿为京津冀协同发展继续搭建研究平台、学术交流平台，与各方一道，共同谱写京津冀协同发展新篇章。

国际欧亚科学院院士、中国社会科学院生态文明研究所党委书记杨开忠谈到，京津冀在提升我国在全球配置资源能力方面扮演着十分重要的角色，尤其是在作为国际科技创新中心、全球运筹中心和全球金融中心等方面具有优势显著。

北京市发展和改革委员会党组成员、一级巡视员、北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正回顾了京津冀协同发展重大国家战略提出的历史背景和各阶段工作思路，并就京津冀协同发展的新变化、新内容、新要求做了详细介绍。

信息发布环节，首都经济贸易大学特大城市经济社会研究院执行副院长叶堂林发表了题为“国际科技创新中心建设助推京津冀协同发展研究”的总报告。叶堂林表示，国际科技创新中心建设不仅是加快实施创新驱动发展战略、建设科技强国的核心引擎，更是助力京津冀协同发展向纵深推进的重要突破口。

叶堂林表示，《报告》不仅探究了京津冀城市群创新核心城市与腹地城市互动、创新群落、创新资本流空间和创新网络建设的进展与成效，对京津冀创新能力、创新效率、科技成果协同转化、绿色创新及高技术产业发展的进展与成效进行了深入剖析，还分析了北京、天津和河北科技创新发展及其在京津冀区域中的地位和作用。（李依环、实习生李安琪）

(责编：郝孟佳、熊旭)