人民网北京8月23日电 今天上午，清华园正式迎来2023级本科新生入学报到，3800余名“三字班”本科新生正式抵达清华园，准备开启崭新的人生旅程。

清华大学今年录取的本科新生中，内地学生达3500余人，来自全国31个省份1000多所中学；港澳台学生70余人；还有来自全球31个国家和地区的国际学生约140人。新生男女比例略超过2:1。

据了解，年龄最小的新生出生于2008年8月27日，通过丘成桐数学科学领军计划录取至求真书院。新生中共有5对双胞胎，分别来自北京、辽宁、湖南、云南和河南。其中，来自湖南的双胞胎申泽、申致，胸怀航空报国梦，以相同的高考成绩被录取至机械航空与动力类。

今年6月5日“世界环境日”当天，为满足绿色低碳发展战略需求，破解全球可持续发展重大命题，清华大学成立“秀钟书院”并启动本科招生，共有68名优秀学生被录取。同时，清华今年起开展物理人才培养攀登计划，这是国内首个以“发掘并培养未来物理大师”为愿景的拔尖创新人才培养计划，最终共录取一批具备物理特长和突出创新潜质、综合素质的优秀学生。

在专项计划方面，清华大学继续为来自农村及专项计划实施区域的自强学子创造求学机会，录取国家专项计划及自强计划学生共461人，超额49%完成招生计划。

记者了解到，面对家庭经济困难的学子，清华大学推出了完善的资助体系。在新生入学后，学校将从助学金、勤工助学、奖学金、学校临时借款（“绿色通道”）、困难补助和学费补偿代偿六个方面，为家庭经济困难学生提供全方位、立体化的经济支持，实现了资助全面覆盖。同时，学校在报道现场开辟“绿色通道”为家庭经济困难的新生发放生活物资卡。

此外，针对学生的个性化发展需求，清华推出由保障型资助向发展型资助延伸的“鸿雁计划”，支持家庭经济困难学生前往美国、英国、日本等国家和地区开展学期交换、海外研修、国际组织实习、海外实践等六类国际交流项目。

在新生报到现场，记者看到，此前被媒体广泛关注的中国首位单板滑雪冬奥冠军苏翊鸣。据了解，苏翊鸣即将进入清华大学新雅书院学习。新雅书院在入学时不分专业，进入书院后首先接受以数理和人文为核心的特色通识教育，学生一年后可依据个人志趣自由选择清华各专业方向接受专业教育。

被问及为何选择新雅书院，苏翊鸣提到，新雅书院的不设限可以让自己有更多的选择，有更多的时间了解自己，从而找到自己真正感兴趣的领域。（孙竞、实习生李安琪）

(责编：李依环、熊旭)