人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中国社会心理学会2023年学术年会召开

2023年08月26日16:01 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京8月26日电 （记者郝孟佳）今日，由中国社会心理学会主办、广西师范大学教育学部承办的中国社会心理学会2023年学术年会在桂林召开。广西师范大学校长孙杰远在致辞中指出，广西有丰富的社会心理研究素材和案例，值得关注，期待在诸位专家学者的支持与帮助下广西师范大学心理学科会有更长足的发展。

中国社会科学院社会学研究所党委副书记、副所长杨典表示，要引导社会心理学研究者聚焦国内重大社会实践问题，关注重点群体的社会心态，根据社会心理现象的演变规律，提炼出具有标志性的学术概念，构建具有中国特色的社会心理学学术体系。

北京大学教授苏彦捷认为，心理学和社会心理学应该发挥其应有的作用，加强社会心理学的联合和交流，形成真正中国特色的社会心理学体系，做出能够解决国家重大需求的实事，让社会看到并发现社会心理学的积极作用。

“社会心理学人要把社会责任放在首位。”中国社会心理学会会长、中山大学教授佐斌指出，社会心理学是哲学社会科学领域重要的支撑学科之一，社会心理学应在中国式现代化的进程中得到进一步的发展创新。

据悉，本次年会以“中国式现代化与社会心理学的发展创新”为主题，围绕社会心理学根植中国文化、立足社会现实、关注世界变化、实现发展创新等主题开展研讨交流，来自全国各高校、科研院所和社会应用机构的千余名专家学者和代表参加了会议。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部