人民网北京8月26日电 （记者郝孟佳）今日，由中国社会心理学会主办、广西师范大学教育学部承办的中国社会心理学会2023年学术年会在桂林召开。广西师范大学校长孙杰远在致辞中指出，广西有丰富的社会心理研究素材和案例，值得关注，期待在诸位专家学者的支持与帮助下广西师范大学心理学科会有更长足的发展。

中国社会科学院社会学研究所党委副书记、副所长杨典表示，要引导社会心理学研究者聚焦国内重大社会实践问题，关注重点群体的社会心态，根据社会心理现象的演变规律，提炼出具有标志性的学术概念，构建具有中国特色的社会心理学学术体系。

北京大学教授苏彦捷认为，心理学和社会心理学应该发挥其应有的作用，加强社会心理学的联合和交流，形成真正中国特色的社会心理学体系，做出能够解决国家重大需求的实事，让社会看到并发现社会心理学的积极作用。

“社会心理学人要把社会责任放在首位。”中国社会心理学会会长、中山大学教授佐斌指出，社会心理学是哲学社会科学领域重要的支撑学科之一，社会心理学应在中国式现代化的进程中得到进一步的发展创新。

据悉，本次年会以“中国式现代化与社会心理学的发展创新”为主题，围绕社会心理学根植中国文化、立足社会现实、关注世界变化、实现发展创新等主题开展研讨交流，来自全国各高校、科研院所和社会应用机构的千余名专家学者和代表参加了会议。

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