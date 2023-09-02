人民网北京9月2日电 9月1日，清华附中永丰学校（东校区）举行2023年度开学典礼暨“开学第一课”。开学典礼以“‘清’娃明礼立志 ，启程追逐梦想”为主题，邀请到中国人民解放军航天员大队大队长、特级航天员陈冬给学生们带来了“开学第一课”。

航天员陈冬与学生们交流。姚怿希 摄

“在空间站上看地球是什么样子？在太空舱里吃些什么呢？……”学生们向航天员陈冬提出了各种充满好奇的问题。陈冬逐一进行解答，同时他勉励同学们勇敢探索未知，用青春勃发的活力、无惧无畏的勇气、锲而不舍的勤奋，打造自己的梦想飞船。

课后，同学们深受启发，初一新生刘艺深心情久久不能平静，“很幸运能够与陈冬叔叔进行面对面交流，从中学习到很多航天知识和航天员勤奋坚毅的品格。我会向陈冬叔叔学习，完善自我，尽快适应初中生活新节奏，有朝一日也能筑梦航天，报效国家。”

“开学第一课”现场。姚怿希 摄

清华附中党委书记曹海翔表示，老师们需继续发扬“德修于行，行胜于言”的良好教风，以创办一流学校为教育目标，为海淀区优质教育均衡发展贡献力量。

清华附中永丰学校执行校长解巨钊提出期许，希望同学们始终把“理想”作为第一志向，“立德”作为第一功课，“学习”作为第一任务，“创造”作为第一潜能，“勤奋”作为第一秘诀，脚踏实地，打牢坚实基础，乐于团结协作，勇于挑战与创新，成为不负每一日的新时代少年。（李昉、姚怿希、萧丹妮）

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