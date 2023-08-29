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广州港澳子弟班举行开笔礼：让港澳学生感受广府文化

2023年08月29日08:56 | 来源：中国新闻网
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原标题：广州港澳子弟班举行开笔礼：让港澳学生感受广府文化

　　游泮入学、孝亲敬师、点智破蒙、名师开笔......广州市越秀区朝天小学港澳子弟班的一年级新生，28日在广州举行开笔礼。广州市越秀区朝天小学校长孔虹表示，希望通过学校开设的传统文化课程，让港澳学生感受祖国博大精深的文化。

　　8月28日，广州市越秀区朝天小学港澳子弟班的新生举行开笔礼。陈骥旻摄

　　开笔礼俗称为“破蒙”，是中国传统文化中学童开始识字习礼的一种启蒙教育形式，被称为人生四大礼之一。

　　当天参与开学礼的是该校第五届港澳子弟班的学生。孔虹在学子首课环节向一年级新生们重点讲述文化自信的重要性，并称：“开笔礼是对传统文化的传承和继承，也是学生迈开学习第一步的重要仪式。”

　　8月28日，广州市越秀区朝天小学港澳子弟班的新生举行开笔礼。陈骥旻摄

　　2019年9月，广州市培正中学、广州市越秀区朝天小学等学校开设首批“港澳子弟班”，探索粤港澳大湾区基础教育发展新模式。截至目前，朝天小学已接收五届港澳生，超过百名学童就学。

　　8月28日，广州市越秀区朝天小学港澳子弟班的新生举行开笔礼。陈骥旻摄

　　已在朝天小学港澳子弟班就读4年的崔梓琳来自香港，她是学校的校史小讲解员，会用英语向嘉宾介绍学校的历史。平日，她也会与香港的家人朋友讲述在广州的学习和生活情况。

　　“暑假期间我会邀请香港朋友到广州参观，包括到广州的图书馆看书，还会一起尝试广州美食，他们对广州充满新鲜感，并且想要了解更多东西。”崔梓琳说。

　　8月28日，广州市越秀区朝天小学港澳子弟班的新生举行开笔礼。陈骥旻摄

　　朝天小学副校长袁慧说：“我们深挖地域文化特色资源，将文化自信根植于港澳生们对祖国的认识、热爱与尊重，进而扩展到奉献社会之中，实现高品质育人。”(记者 蔡敏婕)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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