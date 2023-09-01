人民网北京9月1日电 （记者郝孟佳）云天收夏色，木叶动秋声。今天，北京市朝阳区中小学及幼儿园如期开学，各校举办了形式多样的开学典礼。新学期、新希望，开学典礼不仅满载着美好的希望和梦想，也承载着老师对孩子们的关爱，希望孩子们在互动中感受成长的美好、成长的自豪。

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