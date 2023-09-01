原标题：中国特色教师教育体系形成新局面

8月31日，教育部举行新闻发布会，介绍高素质教师队伍建设进展成效以及国家支持教师队伍建设有关工作。

教育部教师工作司司长任友群介绍，2022年底，全国各级各类专任教师比上年增加35.98万人，增长1.95%。全国义务教育阶段本科以上学历专任教师比例为81.02%，比上年增长3.3个百分点。其中，农村义务教育阶段本科以上学历专任教师比例为76.01%，比上年增长3.78个百分点。义务教育阶段具有中高级职称专任教师比例为54.39%，普通高中为60.78%，中等职业学校为58.99%，高等教育中具有高级职称专任教师比例为42.22%。

“中国特色教师教育体系形成新局面。”任友群表示。

我国启动实施国家优秀中小学教师培养计划（“国优计划”）支持“双一流”建设高校为中小学培养研究生层次优秀教师，首批试点30所“双一流”建设高校承担培养任务。

推进师范生公费教育。2023年部属师范大学计划招收公费师范生8300名。计划招收“优师计划”师范生12420名，比2021年实施之初增加28%。

推进实施师范教育协同提质计划。72所师范院校互派干部教师600余名，师范生访学交流、跨校培养近900人，培训教师20.3万人次，开放优质课程862门，共享图书馆资源及数据库近800个。

提升中小学教师科学素养。教育部联合中国科学院举办6期“特色科学教师研修班”，科教协同提升科学教师教育教学能力；与中国科学院、中国科协等合作开展全国中小学教师科学素质提升培训，支持3500余名教师、科技辅导员等线下参训，夯实科学教育高质量发展的师资基础。

加强中小学幼儿园教师精准培训。2022年、2023年，中央财政每年投入超过22亿元实施“国培计划”，年度培训教师超过100万人次。推进精准培训改革，开展教师自主选学试点，重点加强体育、美育、劳动教育等紧缺薄弱学科领域教师培训。

推动高校教师专业发展。实施中西部高校青年教师专业能力发展数字化项目，培训中西部近1万名高校青年教师和近2000名新入职教师。遴选500名中西部地方高校青年骨干教师到北京大学、清华大学等32所高校进行为期一年的访学。

推进教师队伍建设数字化转型。常态化开展国家智慧教育平台教师寒暑假研修，2023年暑期教师研修参与教师数超过1600万。持续推进103个人工智能助推教师队伍建设试点单位的建设工作。发布《教师数字素养》标准，研制形成教师发展数字化行动方案。

强教必先强师，教师是教育发展的第一资源。国家发展改革委社会发展司副司长赵俊强介绍，“十四五”以来，国家发展改革委已累计安排中央预算内投资46.2亿元，涉及63个师范教育项目，有效提升了一批师范院校的办学条件。

据悉，“十四五”以来，国家发展改革委累计安排中央预算内投资680多亿元，支持一大批学前教育、义务教育、普通高中、职业教育以及“双一流”高校等各级各类学校建设，显著改善了我国教育基础设施。“十三五”以来，国家发展改革委安排中央预算内投资109亿元，支持边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设，已建成28万余套农村教师周转宿舍，已入住教师超过32.7万人，有力改善了乡村支教、交流和特岗教师的生活条件。

“教育投入一直是公共财政第一大支出。2018年至2022年，国家财政性教育经费累计投入21.4万亿元，年均增长7%，占国内生产总值的比例始终保持在4%以上。”财政部科教和文化司副司长马宏兵表示。

各级财政部门在持续增加教育投入的同时，也在优化经费投入结构，教育投入更多向教师工资待遇倾斜，着力巩固完善中小学教师待遇保障机制和收入分配激励机制，不断提高教师工资收入水平，切实保障教师合法权益。2018年至2022年，我国专任教师从1672.85万人增长到1880.36万人，年均增长3%。同期，国家财政性教育经费支出中，教师工资福利支出年均增长8%，占国家财政性教育经费支出的比例从61%增长到63.4%，占比提高2.4个百分点。（记者靳晓燕）

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