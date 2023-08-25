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树洞倾诉帮你纾解情绪，“人民网+”又上新了！

2023年08月25日11:15 | 来源：人民网-教育频道
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新学期即将开启，为更好服务广大青少年，“人民网+”客户端与共青团中央维护青少年权益部达成合作，邀请“青听益站全国12355青少年网络服务平台”入驻“人民网+”客户端。网友可从“人民网+”客户端首页或扫描下方二维码进入平台。

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今年5月，为适应移动互联网时代青少年使用习惯，共青团中央开发上线“青听益站全国12355青少年网络服务平台”，成为首家面向青少年提供心理咨询服务的全国性公益在线服务平台。

平台依托12355青少年服务台的专业咨询师2000余人，向青少年提供“面对面”视频连线、“键对键”文字交流、“心贴心”树洞倾听等多种心理和法律咨询服务，着力在满足青少年差异化需求基础上，帮助青少年纾解情绪、化解心结。

目前，平台累计用户已突破5万人，主要具有以下功能：

一是专家预约，通过在线视频形式与咨询师一对一咨询。网友可通过“心理咨询”或“法律咨询”模块，在“专家预约”页面选择咨询师进入“咨询师详情页”，点击页面左下方“预约咨询”，选取预约日期、预约时段后，等待咨询师确认即可预约成功。若咨询师暂时无法预约或您不方便视频，可点击咨询师详情页右下方的“文字留言”，与咨询师进行一对一文字咨询。

二是树洞倾诉，通过文字留言形式倾诉您内心的声音。网友可通过“树洞倾诉”模块进入倾诉页面，选择“倾诉类型”后，写下您要倾诉的问题，点击页面下方的“提交信息”即可。倾诉后，请耐心等待咨询师的回复。您可以在“倾诉记录”中查看回复及历史倾诉记录，也可以追加提问。

三是倾听热线，通过电话热线形式咨询您心中的困惑。网友可通过“倾听热线”模块进入热线页面，点击“本地倾诉热线”后会自动跳转至当地12355青少年服务热线，成功拨通后，会有专业的咨询师，为您答疑解惑。

据悉，12355青少年服务台始建于2006年，是共青团中央主办，依托专业力量、协同职能部门，直接面向青少年提供成长咨询和权益服务的工作阵地，成为共青团有效感知青年温度、传递党的温暖，实现青年“找得到”共青团的重要端口。

青听益站全国12355网络平台页面。

青听益站全国12355网络平台页面。

(责编：孙竞、熊旭)

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