人民网北京8月30日电 为深入领会中国—中亚峰会的精神内核，厚植广大学生的丝路情怀，拓展新能源领域视野，在携手建设中国—中亚命运共同体中更好地发挥青年力量，2023年5月至今，西北工业大学团委会同国际教育学院、动力与能源学院筹划开展了以“新丝路 新能源 新青年”为主题的系列学习实践活动。

中外学生在大明宫丹凤门遗址博物馆。学校供图

活动伊始，国际教育学院以“中国与中亚：并肩同行的命运共同体”为主题举办了中亚五国国际学生论坛，各国学生齐聚学习，畅谈睦邻友好未来。在实践活动中，中外学生以“一带一路”为关键词，从古丝路起点西安出发，沿途分别参观了大明宫遗址、玉门关、阳关与莫高窟，感悟“丝路”精神，加深对于“一带一路”十年间基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”、各国人民“心联通”的认识。

实践队参观了新能源展览馆，了解风能、太阳能、核聚变能等所蕴含的巨大潜力与环保优势，还参观了风力发电技术国家科技部引才引智示范基地“西北工业大学中德旋转机械与风能装置测控研究所”和位于甘肃的全球最高、聚光面积最大的熔盐塔式光热电站。

中外学生在延安参观博物馆。学校供图

凭借学校专业特色优势和产教融合布局，实践队前往全国首个建筑外立面太阳能光伏一体化智慧绿色能源建筑进行研学交流，并受邀参加了光伏产教融合发展论坛。队员们围绕新能源如何有效转变能源结构、引领制造业转型升级的时代命题，从理论学习、实际探访、动手实操等不同角度了解了“能源革命”的历史性重要意义。

此外，中亚留学生还前往延安参观了博物馆、白求恩事迹展与梁家河知青旧居，从中了解中国革命史，重温埃德加·斯诺、亨利·诺尔曼·白求恩等外国友人为人类和平与崇高事业所做出的努力。（郝孟佳、实习生姚怿希）

(责编：李依环、熊旭)