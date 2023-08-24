原标题：教育专硕业务课考试增设统考科目

全国硕士研究生招生考试《教育综合考试大纲》日前发布，从考试性质、考试目标、考试形式、试卷结构以及考查内容等多方面作出具体规定，并附有该科目样卷。

此前，教育部于2022年9月向社会公告，明确“从2024年全国硕士研究生招生考试起，教育专业学位硕士业务课考试将增设全国统一命题科目，供相关招生单位自主选择使用”。

记者了解到，大纲发布后，统一命题的教育硕士第三单元考试科目名称仍为“教育综合”，由教育部教育考试院统一命题。

统一考纲考题，考试更加科学公平

教育硕士是最早设立的专业学位之一，目前涵盖学科教学各方向、学前教育、职业技术教育、教育管理等20个专业领域，涉及招生单位180多家。

增设教育综合作为统考科目有何深远意义？北京师范大学副校长汪明表示，强教必先强师，教育硕士考试改革体现了教育部对教师培养工作的重视，有利于提高人才选拔质量，也有利于深化硕士研究生考试制度改革，实施分类考试。在教育硕士中增设业务课统考，实行统一考试大纲、统一考试命题，有利于提高命题质量，增强考试选拔的公平性、科学性和选择性。

“教育硕士的招生单位比较多，以往‘教育综合’实行自命题，有多少个招生单位，就有多少份自命题试卷，试卷的命题、保管、运输都存在一定的管理风险。统一命题后，同一张考卷，阅卷标准也统一，更加公平，也有利于后期的调剂工作，规范性较强。”华中师范大学测量与评价研究中心主任胡向东说。

考查内容稳定，注重考查核心知识

新大纲中考核内容的变化，是考生们关注的问题。对此，教育部中学校长培训中心主任、华东师范大学教师教育学院院长代蕊华说：“新大纲在内容范围上基本保持稳定，强调基础性。考核范围包含教育学原理、中国教育史、外国教育史与教育心理学四门本科阶段基础课程，与以往大部分自命题招生单位的范围一致，没有增加新的考核知识点，相比之下，还适当减少了一些难度大且内涵单一的知识点。”

“总的来说，‘教育综合’增设为统考科目后，教育综合考试大纲规定的知识内容和考核要求较之以往变化不大，仍然注重对核心知识的考查，考生可根据大纲合理安排复习计划，不要出现慌张情绪，以平和、积极的心态复习备考。”东北师范大学教授路海东说。

记者也发现，新大纲的附录里有完整的样卷和答案要点，考生可提前用样卷进行适应性练习。

题型略有变化，体现专硕考试特色

记者通过梳理对照以往各院校自命题大纲发现，新大纲的题型结构也略有变化。“教育综合”新大纲中规定了三种题型，分别是选择题、论述题和材料题，这与以往自命题主要采用名词解释题、简答题、论述题的题型结构有所不同。

“统一考试样卷的题数略有增加，提高了考试信度，降低了考试内容偶然性对考生分数的影响。比如选择题有30道题，可以测试基础知识,也可以测试知识运用能力，对考生能力水平有一定区分度。”胡向东表示，“在主观题中，除传统的论述题外，增加了材料题题型，这种题型比较适合对专业学位考生的考核。材料题不要求考生大段背诵，而是要求考生阅读材料、分析作答，考查综合分析能力和解决实际问题的能力，凸显了应用导向。”

教育部教育考试院表示，下一步将严格依据大纲标准，把控试题质量，保证教育综合科目试卷的公平性、科学性、规范性，真正选拔出优秀人才。（记者 晋浩天）

(责编：李依环、熊旭)