人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

《贞观政要》：“贞观之治”是这么来的（子曰诗云）

熊 建
2023年08月18日09:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

给皇帝进谏从来不是一件轻松的事儿，哪怕皇帝欢迎臣下这样做。

贞观十八年（公元644年），唐太宗对长孙无忌等人说：“臣子对待帝王，多是顺从而不敢违背，用甜言蜜语来博取帝王的欢心。我现在提出问题，你们不得隐瞒己见，要依次说出我的过失。”

长孙无忌、唐俭等人深谙明哲保身之道，说：“陛下用圣德教化，使天下太平。在我们看来，您没有什么过失。”

可有位黄门侍郎刘洎不藏着掖着，径直答道：“陛下拨乱创业，确实功高万古，正如长孙无忌等人所说那样。但不久前有人上书进谏，遇到言辞内容不合您心意的，您就不依不饶，当面追根盘问，弄得上书言事之人无不羞惭而退。这恐怕不是鼓励进谏的办法吧？”

唐太宗听后说：“你说的这话很对啊，我一定接受你的意见改正错误。”

这个故事来自唐代古籍《贞观政要》，从中可以看出，李世民真心希望臣下对自己直言不讳，提意见、出主意，从而改进治理方式和策略。

后人总结“贞观之治”的经验，其中一条必然是唐太宗君臣之间坦诚相见，一方诚心进谏，一方虚心纳谏，从而产生治国理政的真知灼见。尤其是李世民和魏征之间发生的那些故事，国人耳熟能详。我们今天之所以能够知道这些，要感谢《贞观政要》提供的文献资料。

作为一部政论性著作，《贞观政要》不长，全书10卷40篇，8万多字。作者吴兢，汴州浚仪人，也就是今天的河南开封人。其为人，性格爽朗，正直不阿，勤奋好学，对经书和史学都有一定研究，特别是对历史学有较深的造诣。约在武周圣历三年（公元700年）前后，吴兢被召入史馆，与当代著名史学家刘知几、徐坚等人一同编纂史书，并成为亲密朋友。

武则天之后，吴兢看到朝政弊端丛生，矛盾重重，认为需要提醒继任者不要忘记祖先创业的艰难，尤其是唐太宗励精图治的作风，正如他在自序中所说：“太宗时政化，良足可观，振古而来，未之有也。”因此搜集了唐太宗和45位大臣的主要言论，分门别类，按照时间先后排列成书，并于唐玄宗时期将书呈上。

从全书来看，多篇涉及君主政体、行政伦理、行政效率、行政编制、行政问责、行政监督、行政制衡等思想，譬如第一卷的《君道》《政体》，第二卷的《任贤》《纳谏》，第三卷的《君臣鉴戒》《择官》，第五卷的《仁义》《公平》《诚信》，第六卷的《俭约》《谦让》《奢纵》《贪鄙》，第八卷的《务农》《刑罚》等。这些行政思想的核心和要旨，集中在民本和仁政上。尤其前者，是“民为邦本”这一中国政治思想传统的延续。

作为封建君主中的开明者，唐太宗清醒地认识到“水能载舟，亦能覆舟”的道理，认识到自己的统治合法性来自老百姓，民心向背才是王朝命运的决定性力量。这个理念是他通过纳谏得到不断加强的。

据《政体》篇记载，贞观六年（公元632年），魏征对唐太宗说：“自古失国之主，皆为居安忘危，处治忘乱，所以不能长久。今陛下富有四海，内外清晏，能留心治道，常临深履薄，国家历数，自然灵长。臣又闻古语云：‘君，舟也；人，水也。水能载舟，亦能覆舟。’陛下以为可畏，诚如圣旨。”

这一关于君民关系的形象比喻给唐太祖留下了深刻印象，他多次用这个道理来教训自己的子弟。有一次他看见太子乘舟，就对太子说：“汝知舟乎？”太子回答：“不知。”唐太宗说：“舟所以比人君，水所以比黎庶，水能载舟，亦能覆舟。尔方为人主，可不畏惧？”

从这些鲜活的对话能看出《贞观政要》的行文特色——叙事简核，文笔洗练，材料多具故事性，言近旨远。虽然是千余年前的人事，当今读者也容易懂。

由于吴兢编书的着眼点在于以史为鉴，“义在惩劝”，因此，对史事的编年问题未作过细的推敲，错漏之处不少。同时，由于历代辗转抄写，堆积了大量讹误。元朝儒臣戈直，对《贞观政要》作过一次细致的整理，并加以注释。他的本子比较完整，流传最广。

书成后，《贞观政要》被列为皇子皇孙的必读书。唐宪宗李纯、唐文宗李昂、唐宣宗李忱，奉为经典，反复阅读。宋仁宗赵祯非常欣赏唐太宗任人以“德行学业为本”。元朝皇帝多次提起该书，并请儒臣讲解书中内容。明穆宗时规定，皇帝除三、六、九日上朝外，每天中午都请人讲授《贞观政要》。明宪宗朱见深还为之作序，推崇有加。清代乾隆皇帝说：“余尝读其书，想其时，未尝不三复而叹曰：‘贞观之治盛矣！’”

约在9世纪前后，《贞观政要》传到了日本。他们模仿中国也把《贞观政要》定为皇家、幕府的政治教材。镰仓时代，1205年，博士菅原为长任讲官，为幕府讲解此书。江户时代，德川幕府在1615年颁布的《禁中并公家法度》17条中，第一条就规定天子必读《贞观政要》，以明古道。

虽然吴兢编书的直接目的没有实现——唐玄宗时期发生了“安史之乱”，唐代自此走了下坡路——但给后世、给世界留下了一部珍贵的文献。

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部