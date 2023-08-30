国家教育行政学院教师工作与研究部

《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出“实施银龄讲学计划，鼓励支持乐于奉献、身体健康的退休优秀教师到乡村和基层学校支教讲学”。2018年7月，教育部、财政部印发《银龄讲学计划实施方案》，启动面向中西部农村义务教育学校的银龄讲学计划，累计招募2万余名退休教师，覆盖17个省份和新疆生产建设兵团。2020年2月，教育部印发《高校银龄教师支援西部计划实施方案》，启动面向高等教育的银龄计划，2022年累计选派近1000名高校优秀退休教师，惠及西部21所高校。五年来的实践表明，实施银龄教师计划有利于我国应对人口老龄化，挖掘老龄社会潜能，调动优秀退休教师继续投身教育事业的积极性，推动建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。

近日，教育部等部委联合印发了《国家银龄教师行动计划》，这一计划是对“中小学银龄讲学计划”和“高校银龄教师支援西部计划”的系统升级和优化整合，标志着我国探索走出了一条具有中国特色的银龄教师工作路径，对新时代办好教育强国事业、积极应对人口老龄化、建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国具有重要意义。系统总结银龄教师计划的实践成效，优化实施新一轮行动计划，有利于用好用活银龄教师资源，统筹推进各类教师队伍建设，让银龄人才在教育强国建设中发挥更大作用。

一是推动建设高素质教师队伍的有效实践。在陕西、广西等多地调研发现，银龄教师为受援学校直接充实优秀师资，有效缓解了受援学校师资总量不足、结构不合理、总体水平较低等“教师荒”难题。如银龄教师的到来使滇西应用技术大学副高级以上教师数翻倍增长，显著改善了学校教师队伍结构。同时，银龄教师既直接“输血”又持续“造血”，对青年教师的“传帮带”间接带动了学校师资队伍建设，帮助受援师资队伍可持续发展。陈立群校长从杭州来到黔东南支教，他以先进教学理念大幅提升学校办学质量，设立奖教金，义务作报告，培训地方校长教师逾万人，为黔东南培养了一支带不走的教师队伍。银龄教师计划与“三区”人才支持计划教师专项计划、乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶等一系列支教帮扶行动共同促进中西部教育发展，开创了具有中国特色的银龄教师支扶教育事业发展的新道路。

二是加快义务教育优质均衡发展的扎实实践。通过实施中小学银龄讲学计划，进一步优化了区域中小学师资配置。银龄教师广泛参与学生德育、课堂教学、班级管理、教研教改等工作，培养青少年良好品行、动手能力、创新精神和人文素养，助力薄弱学校更新教学理念，提高教学质量，提升立德树人水平。湖北孝昌张葆珺、于晓晨教师夫妇连续多年参加银龄计划，创建咨询室疏导农村学生心理问题，得到师生家长广泛好评。银龄讲学计划的实施摸索出了一套符合我国义务教育实际的新型支教模式，带动建立起“国家主导、省级统筹、县级管理、学校实施、社会参与”的五位一体协同模式，以银龄支教走出一条符合国情民情教情的义务教育均衡发展之路。

三是促进高等教育内涵式发展、本科职业教育稳步发展的创新实践。高校银龄教师支援西部计划的实施使受援学校人才培养质量提升。高校银龄教师广泛参与课程思政、教学教研、实习实训、学生发展等工作，帮助西部地区大学生开阔视野、锻炼技能、全面发展，推动西部高校更新教学理念，提高人才培养质量。塔里木大学银龄教师带领团队参与国家水土保持天地一体化监管项目，让师生们有机会接触到高分卫星遥感等高新技术的实践应用，提升了学校创新实践水平。高校银龄教师支援西部计划的实施也使受援学校学科建设质量和科研水平提升。银龄教师发挥政治优势、经验优势、专业优势，参与学校学科发展、课题研究、人才评审、科研平台建设等工作，为学校提供政策咨询和建议，带动高校教育教学和科研创新能力提升，增强学校服务区域经济社会发展的能力。中国农业大学于嘉林、吉林大学王哲等老教授积极参与塔里木大学本科生培养方案修订、学位点申报以及项目评审等工作，帮助该校取得多项创新突破。

四是支持优秀教师师尽其才、终身从教的生动实践。银龄教师职称高、教学经验丰富、科研能力强，是宝贵人才资源。银龄教师计划的实施让退休教师有机会重执教鞭、重登讲台，更好地充实退休时光、实现老有所为。银龄教师普遍反映，银龄计划是积极应对人口老龄化的创新之举，为老教师老教授们继续投身教育事业、实现自身价值搭建了广阔平台，激发了退休教师继续投身教育事业的积极性，发展了老龄化社会的人才支持网络。同时，通过盘活老龄人才资源，引导银龄教师到祖国需要的地方发光发热，让“银龄”成为“引领”，是因应人才“孔雀东南飞”的重要举措，促进了人才区域合理布局，形成了良好社会示范效应。

(责编：郝孟佳、熊旭)