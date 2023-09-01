人民网雄安9月1日电 今天上午，雄安史家胡同小学正式开学，首批130余名新生将在崭新的校园内迎来新学期。

目前，雄安史家胡同小学共有教职工43人，其中有河北省特级教师1人、高级教师4人、中级教师3人。校区核定规模为24个教学班，2023年招生一年级2个班，二至五年级各1个班。

按照招生方案，此次开学招生对象为北京非首都功能疏解单位正式员工适龄子女，其中疏解单位是指符合疏解政策、新区产业发展定位、新区产业准入鼓励类目录的单位，上述单位在新区工作的在编人员、与企业签订正式劳动合同的人员和引进人才的适龄子女。

“新学期，我们首先会做好新生入学衔接教育工作，通过童蒙养正课程，一日、一周、一月的阶段性教育，立规成范，使学生养成良好习惯。”雄安史家胡同小学校长张欣欣表示，学校将对标北京史家胡同小学两级三层的课程建设，按照国家规定，开足、开齐国家课程，引进北京史家的优质课程。同时雄安史家胡同小学也将努力构建具有雄安特色的课程体系，积极研发符合学生发展规律的校本课程，采取探究式、互动式、体验式为主的教学模式，力求提供给孩子无限成长可能。

在教师队伍建设方面，雄安史家胡同小学设计了全方位立体式教师培训框架，为每一位教师配备了一位史家小学本部的师父，并以大学科组教研的方式共同教研。北京史家胡同小学市区骨干教师将发挥带动作用，定期到雄安进行现场教研、培训。与此同时，雄安史家胡同小学也将借助双师课堂的形式，与北京校区的优质课程、优质项目进行对接，力求实现教学资源无缝衔接。

2017年8月，京冀两地签署《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》，明确北京市以“交钥匙”方式，支持雄安新区新建幼儿园、小学、完全中学、综合医院各一所，截至2023年4月，北京援建的三所“交钥匙”学校全部竣工交付。

根据要求，雄安史家胡同小学由雄安新区管理委员会负责属地管理并委托北京市东城区史家胡同小学开展办学和运营。北京史家胡同小学派出“3+1”团队进驻雄安，即1位校长、2位校长助理常驻雄安，1名北京副校长每月定期到雄安指导工作。

8月30日，雄安史家胡同小学学生体验学校生活。老师带学生进教室。

8月30日，雄安史家胡同小学学生体验学校生活。老师带学生进教室。

8月30日，雄安史家胡同小学学生体验学校生活。老师带学生进教室。

8月30日，雄安史家胡同小学学生体验学校生活。老师为学生发课本。

8月30日，雄安史家胡同小学学生体验学校生活。老师为学生佩戴校徽。

8月30日，雄安史家胡同小学学生体验学校生活。老师为学生佩戴校徽。

8月30日，雄安史家胡同小学学生体验学校生活。

8月30日，雄安史家胡同小学学生体验学校生活。

8月30日，雄安史家胡同小学学生体验学校生活。

9月1日，雄安史家胡同小学举办开学典礼。

9月1日上午，雄安史家胡同小学学生与北京史家胡同小学学生同上第一节课。

9月1日上午，雄安史家胡同小学正式揭牌。

(责编：孙竞、熊旭)