人民网北京8月29日电 （记者郝孟佳）“我俩长的一样，分数一样，志愿也一样！”8月26日，中国石油大学（北京）克拉玛依校区的新生入学报到点迎来了一对来自安徽省的双胞胎姐妹孙慈航和赵缘洋。姐妹俩不仅高考都考了577分，还都把中国石油大学（北京）克拉玛依校区石油工程专业作为自己的高考第一志愿并如愿被学校录取。

"我爸爸是VLCC（超大型油船）的船长，受他的影响，我喜欢上了石油方面的相关知识，我觉得中石大是一个能让我实现理想的地方。"妹妹赵缘洋说，大学的一切都让她感到很新鲜，校园中央立着“到祖国最需要的地方去”几个大字，更加让她感受到中石大学子身上为祖国加“油”争“气”的使命感。

“刚收到录取通知书的时候，心中既期待又紧张，希望未来四年可以学习到更多的知识，充实自己，毕业后可以为祖国的能源事业贡献一份力量。”姐姐孙慈航说，“校园里随处可见的‘能源强国、能源报国’的迎新标语让我们倍感激动和振奋，能源报国是我们共同的理想，我们也想让自己的青春更有意义地绽放。”

得知姐妹俩顺利被中国石油大学（北京）克拉玛依校区录取的时候，爸爸赵云涛感到非常欣慰。“我有一种被‘接班’的感觉，希望她们能学好本领，报效祖国。”

据介绍，姐妹俩最大的共同点就是探索欲都特别强，热衷于动手实践，高中的每次实验课，都是她们大展身手的“舞台”。她们也都喜欢静心钻研带给自己的充实感，希望将来成为科技工作者。“我们了解到国家的‘双碳’发展目标，对能源清洁高效利用方面的研究很感兴趣，学校地处石油石化产业基地，有很多实践机会，我们对今后的大学生活充满期待。”

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